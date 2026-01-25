0»þ0Ê¬¡¢¤½¤Î¤È¤ÄÌ²ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ä¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ç¸«¤¿¥æー¥íÆ³Æþ¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¡¢¸½ÃÏ¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È
¥æー¥íÆ³ÆþÁ°Ìë
É®¼Ô¤Ï2025Ç¯12·îËö¤«¤é2026Ç¯¤Ï¤¸¤á¤Ë¤«¤±¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ËÂÚºß¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ÎÄÌ²ß¥ì¥Õ¡Êlev¡¢¤¿¤À¤·¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊ£¿ô·Á¤Î¥ì¥ô¥¡leva¤ÇÈ¯²»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï´·Îã¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¤Ç¸Æ¾Î¤òÅý°ì¤¹¤ë¡Ë¤¬¥æー¥í¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥æー¥í¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£Î¹¿Í¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¡¢¥æー¥íºÎÍÑ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥¢¥ê¥¢¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¡£
Î¹¹Ô¹ÔÄø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢12·î29Æü¤«¤é¸½ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â1·î1Æü°ÊÁ°¤Ë¥æー¥í¤Ï»È¤¨¤ë¤Î¤«¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉÔ°Â¤ÏÅªÃæ¤·¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¶õ¹Á¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ²¼Å´¤Î·ôÇäµ¡¤Ï1.6¥ì¥Õ¤ÎÉ½¼¨¤Î¤ß¤Ç¡¢¥æー¥í¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÞ¤®¾¯³Û¤Î¥æー¥í¤ò¥ì¥Õ¤ËÂØ¤¨¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿
¤·¤«¤·¡¢²þ»¥¤Î¤Ê¤¤ÅöÃÏ¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ê¤½¤·¤Æ·ÐÍ³ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¤â´Þ¤á¡Ë¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ï±¿ÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÀÚÉä¤ÏÉÔÍ×¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¥ÕÉ½¼¨¤ÎÀÚÉä¤Ï¼Î¤Æ¤º¡¢º£¸å¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Ê¤Ë¤«¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥á¥Ë¥åー¤¬´°Á´¤Ë¥ì¥Õ¤È¥æー¥í¤ÎÎ¾É½µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥æー¥íÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÊØ¾èÃÍ¾å¤²¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢1·î1Æü°Ê¹ß¤â´ðËÜÅª¤ËÎ¾²ß¤ÎÊ»µ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥ì¥Õ¤â»È¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À©ÅÙÅª¤Ë¤Ï¡¢1·îËö¤Þ¤Ç¡¢¾¦Å¹¤Ê¤É¤Ï¥ì¥ÕÍøÍÑ¤òµñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥æー¥í¤È¥ì¥Õ¤Î¥ìー¥È¤Ï¸øÄê¥ìー¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥æー¥í¤ÎÉ½¼¨¤ÏÃ¼¿ô¤¬Áý¤¨¤ÆÈó¾ï¤Ë¥¥ê¤¬°¤¤¤¬¡¢¥æー¥í¤Î¸½¶â¤ÇÊ§¤¦¤È¤¤ÎÃ¼¿ô¤Ï¥ª¥Þ¥±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ç¤Ï¼óÅÔ¥½¥Õ¥£¥¢¤Ë¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¤Û¤Ü¥«ー¥É¤À¤±¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¾¦Å¹¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤¤À¸½¶â¤·¤«¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯³Û¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¤ä¤Ï¤êÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¸½¶âÆþ¼ê¤Î¤¿¤á¤ÎATM¤Î¥æー¥í¡¢¥ì¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥Û¥Æ¥ë¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ATM¤Ï12·î31ÆüÍ¼Êý6»þ¤Ç°ìÃ¶Äù¤Þ¤ê¡¢1·î1Æü¤Î¸áÁ°8»þ¤«¤é³«¤¯¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¶ä¹Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë¡£¤½¤³¤ÇÂç³¢Æü¤Ë¡Ö¥ì¥Õ¤Ç¤ª¶â¤¬°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤â¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡×¤È¹Í¤¨¡¢ATM¤Ç¾®³Û»æÊ¾¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¥ì¥Õ¤¬¸½¤ì¤¿¡£
Âç³¢Æü¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÇ®¶¸¤¹¤ë¥½¥Õ¥£¥¢»ÔÌ±
²¤ÊÆ·÷¤Ç¤ÏÂç³¢Æü¤ËÈË²Ú³¹¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó³Ú¤·¤à¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤âÉ¹ÅÀ²¼¤Î´¨¤µ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¤Ë¡¢23¡§30¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥£¥¢»ÔÆâ¤Î¹ñÌ±µÄ²ñ¤ä¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¹ñÎ©¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÉë¤¤¤¿¡£
¹¾ì¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯¤¬ÊÑ¤ï¤ë»þ¹ï¤¬¹ï°ì¹ï¤È¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥æー¥í²ÃÌÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈëÃ¤·¤ó¤À¡£
¤¹¤ë¤È0»þÄ¾Á°¤Ë²»³Ú¤¬»ß¤ß¡¢ÂçÎÌ¤Î²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¡£Áñ¸·¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î¹ñÎ©¶ä¹Ô¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¶â²ß¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Æ°²è¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡¢¤½¤³¤Ë¥æー¥í»æÊ¾¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¸ì¤ÏÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Öº£Æü¤«¤é¥æー¥í¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤ò´Þ¤ó¤À±ÇÁü¤ËÌ±½°¤Ï¶½Ê³¤·¡¢¹¾ìÁ´ÂÎ¤¬Ó¹¤êÀ¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤Ë°î¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖEUºÇÉÏ¹ñ¡×¤È±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤¬¡¢EU¤¬µá¤á¤ë´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥æー¥í·÷¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡Ö¤½¤Î»þ¡×¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿´¶·ã¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¥æー¥í²ÃÆþ¤òÁ´¹ñÌ±¤¬¼êÊü¤·¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ°¸þ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£¤¿¤À¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤ËÎ©¤ÁÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿µì¶¦»º¹ñ¤¬¡¢À¾Â¦¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª½Ö´Ö¤ò½Ë¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö¶¸´îÍðÉñ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤¬Áê±þ¤·¤¤¶½Ê³¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤Ï·è¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã»Ì¿Æâ³Õ¤¬¥¯¥ë¥¯¥ë¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î¼«¿®¤Ë°î¤ì¤¿ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢°ÛË®¿Í¤Ç¤¢¤ë»ä¤â¿´¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ÈÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È²»³Ú¤Ï¥èー¥í¥Ã¥ÑÌ±ÍØÄ´¤Î³Ú¶Ê¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Ç¯ÇÛ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥Õ¥©ー¥¯¥À¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÍÙ¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ÎÆ°¤¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê´ò¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ëÍÛµ¤¤Ê¾Ð¤¤À¼¤¬Ä¹»þ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ©Í¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¥æー¥í¤ÎÆü¾ï
¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î·öÁû¤Î¤¢¤È¡¢»ä¤ÏµÙ²Ë¥âー¥É¤ËÆþ¤ê¡¢1·î1Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿²ÈÂ²¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥ÕÉ½¼¨¤Î¤ß¤ÎÃÏ²¼Å´·ôÇäµ¡¤Ï»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Î»æ¤¬Å½¤é¤ì¡¢ÉÕ¶á¤ÎÎ¾ÂØ¥·¥ç¥Ã¥×¤â¥ì¥Õ¸ò´¹¤Î¥Ëー¥º¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¿Í±Æ¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢ATM¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»î¤·¤Ë¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¥æー¥í»æÊ¾¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¥æー¥í²ÃÆþ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¡¢»ÔÃæ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¥ì¥Õ¤âÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ATM¤Ç¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¥æー¥í¤Î¤ß¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥Õ¤«¤é¥æー¥í¤Ø¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤Ï»×¤¤¤Î³°Â®¤¤Â®ÅÙ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÂ¨»þÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤â¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ÎÄÌ²ßÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥ì¥Õ¤Ç¤ÎÍøÍÑÍúÎò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±·î£±·î¤«¤é¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤È¥æー¥íÉ½¼¨¤ÇÄÌÃÎ¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤À¤±¤Ç¤Ï¥¹¥àー¥º¤ËÄÌ²ßÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÎÎ°è¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÎã¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡Ë¤À¡£
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÏÈ¯¾Í¤³¤½¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÂç¤¤¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ¡³£¤Ï¹Å²ß¤ÎÅêÆþ¸ý¤¬¥ì¥Õ¤Î¥³¥¤¥óÍÑ¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¥æー¥í²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¤Î¥ìー¥È¤ÏÂçÂÎ2¥ì¥Õ¤Ç1¥æー¥í¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ëç¤Î1¥ì¥Õ¹Å²ß¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ò1¥æー¥í£±Ëç¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²þ½¤¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Á´¹ñ¤Ç¤¤¤Äº¢¤³¤Î²þ½¤ºî¶È¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤À¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬ÊÂ¤Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥æー¥í¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Å¹°÷¤ËµìÄÌ²ß¥ì¥Õ¤Ø¤Î¸ò´¹¤ò¤»¤¬¤à¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£
ÄÌ²ßÊÑ¹¹¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤È¥È¥é¥Ö¥ë
»ä¤Î¸½ºß¤ÎÀ¸³èµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥Ýー¥é¥ó¥É¤Î¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¥æー¥íÆ³Æþ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë»ä¤ÎÎ¹¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Âð¤ËÃå¤¯¤È¡¢¹ñºÝÄÌ²ß¼è°ú¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëWise¶ä¹Ô¤«¤é¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ÍÂ¶â°ú¤½Ð¤·¤ÎÄÌÃÎ¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¥¢¥×¥ê¤Ç¼è°ú¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢£±·î£±Æü°Ê¹ß¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ç£³²ó°ú¤½Ð¤·¤¿¥æー¥í¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆó½Å¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¡¢ÍÂ¶â¤«¤éÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ä¤Î¸ýºÂ¤Ï²¿¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÄÌ²ß¤ÎÊÑ¹¹¤È¤¤¤¦´·¤ì¤Ê¤¤¹ñ²ÈÅªÂç»ö¶È¤ËºÝ¤·¡¢¤ä¤Ï¤êÉÔ¼êºÝ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
»ä¤Ï¤¹¤°¤ËWise¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¤ê£³Æü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤¯¡¢4ÆüÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÄ´ººÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÃ¶ÊÖ¶â¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¥æー¥í²ÃÌÁ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÁêÅö¤Î·ï¿ô¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¶âÍ»¤Î¸½¾ì¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡
¤½¤Î¸å¡¢¤ª¶â¤ÏÌµ»ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤Ïºî¤êÄ¾¤·¤¹¤ë±©ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÌÌÅÝ¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥æー¥íÆ³Æþ¤Î¸½¾ì¤ò½ä¤ë»ä¤ÎÎ¹¤ÎºÇ¸å¤Î¥ª¥Á¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤³¤¦¤·¤¿ÄÌ²ßÊÑ¹¹¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤ÐÍî¤ÁÃå¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢¸å¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¾Ð¤¤ÏÃ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£°ìÆü¤âÁá¤¯¤½¤ÎÆü¤¬Ë¬¤ì¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¿Í¡¹¤¬2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯½éÆ¬¤Îº®Íð¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°æ½ÐÌÀ