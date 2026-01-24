お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお、富澤たけしが２４日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜・午後１時）に生出演した。

トーク中に伊達が「そんなことよりも」と切り出すと「お前、プルデンシャル生命のお前の担当者、連絡取れないらしい」と暴露した。これに富澤が「お前の担当者でもあるだろ」と突っ込んだ。

続けて２人は爆笑。伊達は「どこいったんだよ？」と明かすと富澤は「よくわかんないだけど…なに？逃げたの？」と返した。伊達は「知らない」と明かし「一緒なんですよ富澤と。保険ね」と伝えた。

１００人以上の社員らが、３１億円を超える金を客から不適切に受け取るなどし問題となっている外資系「プルデンシャル生命保険」に加入していたことに触れた。

伊達は「今すごい騒いでるじゃない？ニュースでも」と明かすと、富澤は「全然知らなくて…詐欺みたいなこと？」と聞いた。これに伊達は「社員が１００人以上かかわってたみたいなのがあって」とし「ウチは大丈夫だろうなぁ？と思って担当者に電話してみたら『現在使われておりません』だったわけ。あれ？おかしいなぁというところで…あれ？富澤のうちも確かそうだったなぁと思って。担当者一緒でしょ？」と明かし「今つながらないんですね誰も。大丈夫なのかなぁ…」と不安を漏らした。

続けて伊達は「ただ、別に投資しませんか？とか、お金貸してくださいみたいな…今ニュースで言われているようなことは我々は一切してないので。本当にただ保険に入ってたっていうだけで…ただ担当者がいなくなって…」とし「不思議で。今まったく連絡取れないからね」と明かした。

そして伊達は「連絡ください。大丈夫なら大丈夫って言って」とラジオを通じて呼びかけた。富澤は「大丈夫じゃないから電話つながらないんでしょ」と突っ込むと、伊達は「何にせよ担当者が代わるなら代わるで前もって連絡くるとか…それがないのは、おかしいでしょ？って話で」と不満を明かし「びっくりです」と驚きを表していた。さらに「ニュース見てたら、あっ渦中にいたんだ」と笑ったが、一方で「ちょっと不安になる」と明かし、担当者と音信不通の現状に「生命保険会社、信用としては終わりですから」と断じていた。