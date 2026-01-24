俳優の伊藤英明（50）が23日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。結婚式について語った。

番組では事前に、MCの笑福亭鶴瓶、藤ヶ谷太輔が伊藤の妻に取材をしたとして、その時の様子を回顧。妻との出会いは友人の結婚式だったといい、鶴瓶からその時の様子について「“結婚式の時、あの人ものすごいオッパイの人と来てたわ”って」と衝撃の会話があったことが明かされた。

伊藤は「（妻の）そういうところ好きですね」と大笑いして「まさに銀座で飲んでたんですよ、結婚式前日まで」と回想。「そこにいたノリの良い女性に結婚式行く？って言って。海外の」と初対面の女性を友人の結婚式に招待してしまったのだと明かし「めちゃくちゃ怒られたんですよ。“なんで私たちの大切な結婚式に知らない人連れてくるの？”って。頭おかしかったな」と苦笑いで振り返った。

そんなある日、たまたま結婚式に参列していた友人と会う機会があり「それでまた2カ月後に（妻と）再会したんですよ、友達が連れてきて」と説明。「もうその時にプロポーズしていました。付き合うとかじゃなくて、結婚しての生活がパッと思い浮かんだんです」と語った。