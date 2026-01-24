TBS近藤夏子アナウンサー（29）が24日、インスタグラムで第1子出産を発表した。「おはようございます。予定日よりもぐんと早く出産し母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています お母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢れます。ありがとう 最強ママになります」とつづり、第1子の写真を公表。「そして、すべての助産師さんへ。

心からお礼を言いたいです。皆さんがいなければ出産を乗り超えることはできませんでした」と感謝した。

出産の様子も明かした。「陣痛とんでもなかった。深夜の授乳も上手くいかなかっただろうし、日々の小さな不安を積み重ねて自信喪失していただろうし、今の私はもっとズタボロでした！！ 今回お世話になった方々をはじめ全ての助産師さんに多くの人が救われています。感謝しかないです」とつづった。そして「なかなか思い描いていたマタニティライフ、出産とは程遠かったけれど今となっては辛かったことは目の前にいる可愛い我が子を見ると忘れてしまいます。でも落ち着いたらどこかで私の体験を話せたらいいな」と本音も吐露。「長くなりましたが新米ママ頑張ります 自分は結構タフだと思っていたけれど比じゃないくらい大変！！！！！！！！！！！！！ えいえいおーーー」と時分にもエールを送った。

東京都出身の近藤アナは慶大法学部法律学科卒業後の2019年にTBS入社。24年10月に結婚を発表。昨年11月13日、TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜午前11時）に生出演し、第1子妊娠を発表した。