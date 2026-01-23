システムリサーチ（名古屋市）が運営する「創作品モール『あるる』」が、バレンタインギフトをもらった際の「困った経験」に関する意識調査を実施し、その結果を発表しました。

【上位6回答】え…マジで…？ コチラが「バレンタイン、正直困る」ギフトのトップ回答6つです！

調査は2025年1月9日、20〜50代の男性250人に対し、インターネットリサーチで実施。

「これまでに、バレンタインギフトを『もらって困った』と感じた経験はありますか？」という質問に対し、「はい、ある」「どちらかといえばある」という回答がともに9.6％で、合計19.2％という結果に。8割以上の人が「困った経験はない」ということが分かりました。

では、「困った経験がある」人には、どんな理由があったのでしょうか。「もらって困った理由」を尋ねたところ、最も多かった回答は「もらう立場ではない相手だった」（23.0％）でした。次いで「自分の好みと合わなかった」「義理なのか本命なのか判断に困った」（ともに20.8％）が上位となり、同社は「ギフトの内容以上に、相手との距離感に配慮した選び方が重要」と分析しています。

また、「一番困ったギフトのジャンル」を聞くと、「チョコレート・スイーツ」「手作りのもの（スイーツや雑貨など）」がともに39.6％と、定番のバレンタインギフトが約8割を占めました。逆に少なかったジャンルは、「お酒」「雑貨・小物」「ファッションアイテム」がいずれも4.2％、「香水・コスメ」が2.1％となっています。

「バレンタインギフトをもらう際、どの点を一番期待しますか？」という質問に対しては、「負担にならない量・価格」という回答が32.4％で最も多く、次いで「相手の気持ちが伝わってくること」（23.6％）、「味・品質」（18.8％）、「自分では買わない特別感」（15.2％）、「実用性」（5.6％）の順となりました。

この調査結果を受け、同社は「高価過ぎないこと、関係性に合った内容であること、そして相手に負担を感じさせないこと。“思い”と“気遣い”のバランスが、これからのバレンタインギフト選びの参考になりそうです」とコメントしています。