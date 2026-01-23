¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¶ÚÎÏ¡×¾®Ê¼¤¬µð´ÁÎÏ»Î¤ò¡ÈÄß¤ë¡É¾×·â¸÷·Ê Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¡ÈÄ¶¿Í¡É¤Î²øÎÏ¤Ë´ÛÆâ¤É¤è¤á¤
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ½½»°ÆüÌÜ¡þ23Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®Ê¼¤¬µð´ÁÎÏ»Î¤ò¡ÈÄß¤ë¡É¾×·â¸÷·Ê
¡¡¡ÈÄ¶¿Í¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀîÉû²þ¤á»°ÃÊÌÜÆó½½»°ËçÌÜ¡¦²Ö¤ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬¡¢ÂÎ³Êº¹¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º²øÎÏ¤Çµð´ÁÎÏ»Î¤òÄß¤Ã¤Æ7ÀïÁ´¾¡¤Ç»°ÃÊÌÜÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ë´ÛÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤¡¢¡ÖÄß¤ë¤Î¤«¤è¡ª¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¶ÚÎÏ¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æµ±Ë²¤Î»Í¸ÔÌ¾¤Ç½½Î¾¾º¿Ê¤ò¤Ï¤¿¤¹¤â¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤á3¾ì½êÏ¢Â³Á´µÙ¤·»°ÃÊÌÜ¤Ë´ÙÍî¡£½øÆóÃÊ¤«¤éºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤¿¤¬Ëë²¼¤ÇºÆ¤Ó²ø²æ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì2¾ì½êÏ¢Â³Á´µÙ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â½øÆóÃÊ¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Ö¤ÎÉÙ»Î¡£»°ÃÊÌÜ¤ËÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤ÆÎ×¤àº£¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢1ÈÖÁêËÐ¤«¤éÌµ½ý¤ÎÏ¢¾¡¤òÂ³¤±¤ë¹¥Ä´¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½½»°ÆüÌÜ¡¢¶¦¤ËÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿»°ÃÊÌÜ¼·½½ÆóËçÌÜ¡¦Î¶ÍÕ»³¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤¬µÙ¾ì¤·¤¿¤¿¤á¡¢²Ö¤ÎÉÙ»Î¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤¿°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿»°ÃÊÌÜ¶åËçÌÜ¡¦Äá±Ñ»³¡Ê²»±©»³¡Ë¤È¤ÎÂÐ·è¡£²Ö¤ÎÉÙ»Î¤Ï¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å123¥¥í¤Î¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤À¤¬¡¢Äá±Ñ»³¤Ï¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å167¥¥í¤Îµð´ÁÎÏ»Î¤Ç¡¢¿ÈÄ¹º¹¤Ï11¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Åº¹¤Ï44¥¥í¤â³«¤¤¤¿ÂÎ³Êº¹ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤ÀµÌÌ¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤ï¤·¤ò°ú¤¤¤¿²Ö¤ÎÉÙ»Î¤Ï¡¢º¸»Í¤Ä¤ËÁÈ¤à¤ÈÂç¤¤ÊÄá±Ñ»³¤Ë¶»¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÂÎ³Êº¹¤¬¤¢¤êÉÔÍø¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿²Ö¤ÎÉÙ»Î¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ë²÷¤ËÄß¤Ã¤Æ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê´ó¤êÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¾®¤µ¤Ê²Ö¤ÎÉÙ»Î¤Î²øÎÏ¤Ö¤ê¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£²Ö¤ÎÉÙ»Î¤Ï7ÀïÁ´¾¡¤È¤·»°ÃÊÌÜÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿Äá±Ñ»³¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡²ø²æ¤«¤é²¿ÅÙ¤âÉü³è¤·¡ÈÄ¶¿Í¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä²Ö¤ÎÉÙ»Î¡£¤½¤ó¤Ê²Ö¤ÎÉÙ»Î¤Î²øÎÏ¤Ö¤ê¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¡ÖÄß¤ë¤Î¤«¤è¡ª¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¶ÚÎÏ¡×¡Ö¥Ç¥«¤¤Áê¼ê¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤À¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¿Íµ¤¤Ç¤ë¤ï¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë