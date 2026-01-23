ファミリーマート（東京都港区）が、ベルギー王室御用達のショコラティエ、ピエール・マルコリーニさんとコラボしたデザートや焼き菓子、パン、アイスなど全7品を、1月27日に販売開始します。コンビニエンスストアが、マルコリーニさんとコラボするのは今回が初めてです。

【画像】「えっ…！ 豪華すぎ！」 コラボ商品を“全部”見る！ （全7品）

デザートでは、キャラメルソースとショコラクリームを、クッキー生地のシューで包んだ「とろけるキャラメルショコラシュー」（268円、以下税込み）、クレープ生地で、濃厚なショコラクリームと洋梨を包んだ「ショコラと洋梨のクレープ」（298円）が発売。

焼き菓子では、ショコラ味の生地とプレーン生地の2層のバウムクーヘンに、チョコをかけた「2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン」（258円）、瀬戸内レモンとバニラが特徴の「バニラ香るレモンフィナンシェ」（230円）がラインアップ。

パンでは、ビスケット生地のメロンパンに、ヘーゼルナッツのホイップとチョコクリームをサンドした「ヘーゼルナッツのショコラメロンパン」（198円）、甘酸っぱいラズベリージャムを絞り、焼き上げたショコラ風味のデニッシュに、チョコクリームをサンドした「ショコラデニッシュラズベリー」（198円）も登場。

アイスでは、濃厚なチョコとナッツの食感が楽しめる「ショコラアイスバー」（298円）が発売されます。

発売される商品について、マルコリーニさんは「日本上陸25周年という節目の年に、初めてファミリーマートとのコラボレーションを実現しました。これまで日本の皆さまからいただいたご愛顧への感謝を込めて、“心躍るスイーツ”をお届けしたいという強い思いで商品開発に取り組みました」とコメント。

さらに、「商品づくりでは、伝統的な技術と独創性をいかにファミリーマートの開発チームと融合させるかに挑戦しました。ショコラティエ、パティシエ、グラシエ（アイス職人）としての幅広い知識と技術を生かし、日本では珍しい香りや味の組み合わせや、奥深いビター感と余韻のあるうまみなど、これまで体験したことのないようなおいしさと食感を目指しました。こだわりのポイントがしっかり伝わるよう、全体のバランスにも細心の注意を払っています」とアピールしています。

いずれも数量限定のためなくなり次第終了。全国のファミリーマートで販売されます。