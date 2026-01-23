亀梨和也「ちょっと感動的」濃密モコモコ泡！洗顔フォームの使用感語る
亀梨和也さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【リアル】撮影で長期滞在中の京都でのナイトルーティンを公開します。』の動画を投稿。長期滞在ホテルでのナイトルーティンを見せてくれました！ブランドの提供を受けたものではあるものの、亀梨さんなりの使用感も語っていました。
■洗顔料
動画内に登場したのはこちら！
TAKAMI/フェイスフォーム 税込3,410円（公式サイトより）
濃厚で弾力のある泡がクッションになり、優しく汚れを落としてくれる洗顔フォーム！
亀梨さんはこちらについて「すんごい泡、マジですごいっすよ」と泡に着目しながら紹介！
その“濃密泡”について「これちょっと感動的なくらい」「なのにサッと流せるし」と弾力と流しやすさのバランスについても語っていました。
動画内では泡立てネットで洗顔！その泡は「めっちゃきめ細かい」「モコモコ」だと言い、洗い流した後は「さっぱり」「透明感も上がる感じするよね」と洗顔後の変化についても触れていました！
