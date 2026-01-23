『名探偵コナン』1190話 温泉ツアーで訪れた旅館の跡取りが姿を消した！
アニメ『名探偵コナン』の1190話「恋谷橋に消えた恋人（鳥取周遊編）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜1190話「恋谷橋に消えた恋人（鳥取周遊編）」＞
コナン、蘭、小五郎は温泉ツアーで鳥取県・三朝温泉を訪れる。宿へ向かう途中、恋谷橋で親類に引き裂かれる地元のカップルを目撃。旅館に着くと、カップルの女性・夢宮紗千代が仲居として働いていた。紗千代は旅館の跡取りだが、両親を亡くした彼女に代わり旅館を仕切る叔母に結婚を反対されていた。さらに他の従業員や親類にも厳しい態度を取る叔母に、紗千代は我慢の限界を訴える。だが翌朝、紗千代が忽然と姿を消してしまう……
＞＞＞『名探偵コナン』1190話の先行カットをすべてチェック！（画像12点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
