YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「【最新版】倒産リスクが高い業界ランキングTOP10｜絶対に参入してはいけない業種とは？」と題した動画を公開。2026年以降の倒産発生を予測したランキングを基に、各業界が抱えるリスク構造を解説している。



動画では、株式会社アクアの取締役である松原氏が、アラームボックス社が発表した「2026年以降の業種別倒産発生予測ランキング」について解説。ランキングの主眼は、単に衰退産業を挙げるのではなく、一見好調に見える業界に潜むリスクを浮き彫りにすることにある。最も注目すべきは、1位が「電子部品・デバイス・電子回路製造業」であった点だ。松原氏は、この結果を意外としながらも、「一番伸びている業種が一番実はリスクある」と指摘。半導体など成長分野であっても、技術革新の速さなど「時代の波に追いつけていかない」企業が取り残され、倒産に至るケースがあると分析した。また、2位の「総合工事業」と3位の「職別工事業」が連続してランクインしたことについては、建設業界特有の「連鎖倒産」のリスクを挙げる。元請けである総合工事業者が倒産すると、下請けの職別工事業者も連鎖的に経営難に陥る構造的な問題点を指摘した。他にも、10位の「洗濯・理容・美容・浴場業」のように参入障壁が低く廃業が多い業種や、9位の「漁業・水産養殖業」のように初期投資が重い業種もリスクが高いと解説した。



松原氏は、ランキングを通じて、業界選びだけでなく、取引先の選定やリスク分散の重要性を強調。成長産業であっても安泰ではなく、常に変化に対応する必要があるという、事業を継続する上での普遍的な教訓を提示して締めくくった。