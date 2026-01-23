5ドア仕様の本格四駆として大きな注目を集めているスズキ「ジムニーノマド」が、いよいよ注文受付を再開します。

2026年1月15日、スズキは一時停止していた受注を同月30日から再開することを発表し、併せて具体的な申し込み方法を明らかにしました。

【画像】超カッコいい！ これが5ドア仕様の「新たなジムニー」です！（30枚以上）

今回の受注再開にあたり、最も注目されるのは納車の順番です。従来のような先着順ではなく「抽選方式」が採用されることになります。

抽選の申し込みは、2026年1月30日から2月28日までの期間、全国のスズキ販売店店頭で受け付けられます。詳細な情報については、スズキ公式サイト内の専用案内ページで随時更新される予定です。

このジムニーノマドは、小型車「ジムニーシエラ」をベースにボディを延長したシリーズ初の5ドアモデルで、後席のゆとりと荷室の広さを両立した実用性の高さが魅力です。

その人気は凄まじく、2025年1月の発表からわずか4日間で、月間目標1200台を遥かに凌ぐ約5万台の予約が殺到しました。このため、発表直後の2月初旬にはやむなく受注停止の措置が取られていました。

その後スズキは、生産拠点であるインドのマルチ・スズキ社において月産約3300台規模まで増産体制を整えるなど、供給能力の強化に努めてきました。正式発表からちょうど1年という節目に、ようやく受付再開の運びとなります。

スズキは今回の発表に際し、受注再開に向けた全社的な取り組みを強調するとともに、すでに注文済みのユーザーに対しても「一日でも早くお届けできるよう、継続して全力を尽くす」とのコメントを寄せています。

ジムニーノマドの受注再開のニュースを受け、ネット上ではファンの熱気と、新たに導入された「抽選方式」への驚きが入り混じった反応が見られます。

まず、再販そのものについては「思っていたよりも再開が早くて驚いた」「さすがスズキ！対応が早い」「熱すぎる展開」「これ買います！」といった喜びの声が相次いでいます。

1年という長い停止期間を経て、ようやく購入のチャンスが巡ってきたことへの期待感は非常に高く、再販を心待ちにしていた人の熱量が伝わってきます。

一方で、注目を集めているのが独自の抽選システムです。「やはり抽選になったか…」という納得の声があるなかで、「単なる受注の抽選ではなく、納車の順番を決めるための抽選なの？」という形式に困惑する意見も目立ちます。

“運”の要素が強まったことで「とりあえず応募はしてみるけれど、外れたら何年も待たされることになるのか」といった不安や、納期が全く読めなくなることへの戸惑いを感じる人も少なくないようです。

このように、再販を歓迎しつつも、自分の“運”が納車時期を左右するという新ルールに一喜一憂するファンの姿が浮き彫りとなりました。