水卜麻美アナ、『ZIP！』内コーナーで指摘「誤解が生まれてる！」
日本テレビの水卜麻美アナ（38）が、23日放送の同局系『ZIP！』（月〜金 前5：50）に出演。料理コーナーでの一品への“誤解”を指摘した。
【写真あり】楽しそう！水卜麻美、2ショットで“夏休みの思い出”紹介
「旅するエプロン」は、イタリアンが得意な伊藤楽とフレンチが得意な池田航の2人が、「ZIP!ワゴン」に乗って日本全国を巡りながら、「地元で愛される人気店」の「ごちそう」を紹介するコーナー。そのお礼として、2人が料理を作ってお返しする。
きょうは、宮城・仙台市のずんだ餅の店を訪問。名物スイーツとしてパフェを堪能した。その後の「お返し」料理のリクエストを聞くと、店長から「イタリアンなギョーザ」と依頼。2人は「食べてサプライズなギョーザ」とした「30秒のトマトマリネザクじゅわギョーザ」を完成させた。
ミニトマトを丸ごと使用したマリネ風のレシピで、揚げギョーザと濃厚なチーズソースで食す一品。スタジオでVTRを見ていたゲストでモデル・俳優の渡邊圭祐が、真剣な表情で「あの“ピザ”は本当においしそう」とぽつり。水卜アナは笑いながら「ギョーザなんです！」と指摘するも渡邊は動じず。まるでピザのようなレシピだったこともあり、水卜アナは「誤解が生まれてる！」と笑いながらツッコミを入れ、スタジオを盛り上げた。
