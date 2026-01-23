OpenAI¤äGoogle¤«¤éÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡ª¡¡¤â¤¦¥¦¥¶¤¤¹¹ð¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡ª¡¡¸¡º÷³×Ì¿!!¡¡¡ÖAI¥Ö¥é¥¦¥¶¡×Ä¶³èÍÑ½Ñ
OpenAI¤Î¡ØChatGPT Atlas¡Ù¤Ç½µ¥×¥ìNEWS¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÉ½¼¨¤·¡¢¤½¤³¤«¤éµ»ö¤òÍ×Ìó¡£¤µ¤é¤Ë²»À¼¤Ç¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤«¤Ê¤ê¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Û¤«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÂÐ±þ
OpenAI¤äGoogle¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ê¤ÉÀ¸À®AI¤Ë¶¯¤¤IT´ë¶È¤¬Â³¡¹¤È»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëAI¥Ö¥é¥¦¥¶¡£AIÆþÌç¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Í¥Ã¥È±ÜÍ÷¤¬¤Ï¤«¤É¤ë³èÍÑ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²èÁü¡ÛOpenAI¤Î¡ØChatGPT Atlas¡Ù¡¢Google¤ÎAI¥Ö¥é¥¦¥¶¡ØDisco¡Ù¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¡ØEdge¡Ù
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Úà¥°¥°¤ëá¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ëAI¥Ö¥é¥¦¥¶¡Û
OpenAI¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Î12·î¤Ë¤ÏGoogle¤«¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤¿AI¥Ö¥é¥¦¥¶¡£¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ê¤É¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎChrome¤äSafari¤È¤Î°ã¤¤¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤òIT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎË¡ÎÓ³ÙÇ·¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¤Þ¤º¡¢ºÇ¶á¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¤ÎAI¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡OpenAI¤Ï¡ØChatGPT Atlas¡Ù¤òºòÇ¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢12·î¤ËGoogle¤¬¡ØDisco¡Ù¤Î»î¸³ÇÛÉÛ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¡ØEdge¡Ù¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ¸À®AI¡ÖCopilot¡×¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤¿à¼Â¼ÁAI¥Ö¥é¥¦¥¶á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI´ØÏ¢¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¶¯¤¤3¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎPerplexity AI¤â¡ØComet¡Ù¤È¤¤¤¦AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Google¤¬ºòÇ¯12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿AI¥Ö¥é¥¦¥¶¡ØDisco¡Ù¤Ï¥°¥°¤é¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê²½¡ª
¡½¡½¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬Chrome¤äSafari¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Îã¤¨¤Ð¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Æ°¼ÖÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÄ´¤Ù¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ú¢þ¢þ¡Ê¼ÖÌ¾¡Ë¡¡ÂÐ±þ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¡²Á³Ê¡Û¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤ÈGoogle¤äYahoo¡ª¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¹¹ð¤ä¡¢¹¹ð¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ë¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¤¬Â¿¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏAI¤¬À¸À®¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÄ¹Ê¸¤È¹¹ð¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤¿¤É¤êÃå¤±¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤ëAI¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤òÀººº¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¹¹ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤â¤è¤êÀµ³Î¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¸¡º÷¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ïà¢þ¢þ¤òÄ´¤Ù¤ëá¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ïà¡»¡»¤ò¤·¤Æá¤È¤¤¤¦»Ø¼¨½Ð¤·¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤ò¤¹¤ë»È¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎAI¥Ö¥é¥¦¥¶¤â¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥¿¥Ö¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ë¥Æ¥¥¹¥ÈÆþÎÏ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²»À¼ÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Àè¤Û¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢AI¥¿¥Ö¤Ë¡Ú¢þ¢þ¡Ê¼ÖÌ¾¡Ë¤ÎÂÐ±þ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò²Á³Ê½ç¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¡Û¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¡ÚºÇ°Â²Á³Ê¤Î»þ´ü¤Ï¡©¡Û¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Î¹â¤¤¥µ¥¤¥È¤È¤ÎÈæ³Ó¡Û¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ú¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹ÊýË¡¤Î¿Íµ¤Æ°²è¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¡Û¤Ê¤É¤È¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¡ØEdge¡Ù¤Ç¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÉ¾²Á¡¦²Á³Ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£°ìÈÌÅª¤Ê¸¡º÷¤À¤È¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢½ã¿è¤ÊÉ¾²Á¥³¥á¥ó¥È¤òÊÂ¤Ù¤Ä¤Ä¡¢ºÇ°ÂÈÎÇäÅ¹¤âÄó¼¨
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤Æ¡¢AIÆþÌçÍÑ¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ç¤ª¼ê·Ú¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Á³Ê¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸«¤ä¤¹¤¯¤ÆÊØÍø¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡É½¼¨¤µ¤ì¤¿²Á³Ê¾ðÊó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ°ÂÃÍ»þ´ü¤ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËµÏ¿¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¡Ú¡»¡»¡Ê¥µ¥¤¥ÈÌ¾¡Ë¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°½ç¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¡Û¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯¤«¤éÌÜÅª¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÚÍ×Ìó¤·¤Æ¡Û¤ÇÄ¹Ê¸¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÃ»¤¯¤Þ¤È¤á¤¿É½¼¨¤ËÊÔ½¸¡£¤µ¤é¤Ë²»À¼¤Ç¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥¸¥ªÅª¤Ê»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÅÅ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î¼èÀâ¤òÍ×Ìó¤µ¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬É¬Í×¤Ê¹àÌÜ¤À¤±¤òÄ´¤Ù¤ë¡£¼Ö°ÜÆ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë½ÂÂÚ¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤òÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¥ë¡¼¥È°ÆÆâ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤êÊØÍø¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤É¤ÎAI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤ì¤òAI¤¬Í×Ìó¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó°Ê³°¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¤Î¥½¡¼¥¹¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¿®ØáÀ¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤Ë¤è¤ë¡Ú¡»¡»¡Ê¥½¡¼¥¹¸µ¥µ¥¤¥È¡Ë¤ò´ð¤Ë²Á³ÊÉ½¤òºî¤Ã¤Æ¡Û¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥ó¥×¥È¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚAI¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤Ï¡©¡Û
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢Disco¤äChatGPT Atlas¤Ê¤É¸½ºß¤ÎAI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ï¡¢MacÈÇ¤¬Àè¹Ô¥í¡¼¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Apple¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤¢¤ëMac¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë£Í¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢iPhone¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ëA¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤³«È¯´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤MacÍÑ¤òÀè¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤Æ½¤Àµ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¸å¤ËiPhoneÈÇ¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤³«È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Android¤Î¥¹¥Þ¥ÛÈÇ¡¢¤½¤·¤ÆWindowsÈÇ¤ÈÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¥¹¥Þ¥ÛÈÇ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆAI¤Î½èÍýÂ®ÅÙ¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥¢¥×¥ê¤Î½èÍýÂ®ÅÙ¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬RAM¡Ê¥á¥â¥ê¡Ë¤ÎÅëºÜÎÌ¤Ç¤¹¡£3Ëü±ßÂæ¤ÎRAM4GB¥â¥Ç¥ë¤È¡¢10Ëü±ßÂæ¤ÎRAM12GB¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏAI´ØÏ¢¤Î½èÍýÂ®ÅÙ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¶áÇ¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎRAM¤ÏÂçÍÆÎÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Disco¤Ë¤Ï¥¿¥Ö¤Ç¥¢¥×¥ê¤òÀ¸À®¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¥ÛÈÇ¤Ç²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡¡
Google¤ÎAI¥Ö¥é¥¦¥¶¡ØDisco¡Ù¤Ç¡¢¥¿¥Ö¤Ë¥²¡¼¥à¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ú¥Æ¥È¥ê¥¹¤Ã¤Ý¤¤¥²¡¼¥àºî¤Ã¤Æ¡Û¤È»Ø¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥Ö¤¬¥¢¥×¥ê²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ
¡½¡½¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï²÷Å¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ò¤Ê¤ê¤ï¤¤¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¶È¼Ô¤Ïº£¸å¡¢¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢AI¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç´ûÂ¸¤ÎSEOÂÐºö¤âÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¹¹ð¶È¼Ô¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éAI¤Ë½¦¤ï¤ì¤ë¤«¡©¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ÎAI¥Ö¥é¥¦¥¶¤âà¤è¤êÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ëÍÎÁÈÇá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤â·î³Û3000±ßÁ°¸å¤Ç¡¢Çº¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾õ¡¢²èÁü¤äÆ°²è¤ÎÀ¸À®¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµÎÁÈÇ¤Ç½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¥Í¥Ã¥È±ÜÍ÷¤ÎQOL¤¬°µÅÝÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä´¤Ù»ö¤Î¥¿¥¤¥ÑÌÌ¤âÍ¥½¨¤ÊAI¥Ö¥é¥¦¥¶¡£AIÆþÌçÍÑ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ