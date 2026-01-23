汰木康也が神戸で共闘したボージャンとスペインで再会

柏レイソルのMF汰木康也がかつてのチームメートである元スペイン代表FWと再会を果たし、話題を呼んでいる。

30歳の汰木は2022年から2025年まで4シーズンに渡ってヴィッセル神戸でプレー。昨年12月27日に柏への完全移籍が決まった。

そんな汰木は1月20日に自身のインスタグラムを更新。「Barcelona」と綴った投稿の中で元スペイン代表FWボージャン・クルキッチとの2ショット写真を公開した。ボージャンは2021年から22年にかけて神戸に所属しており、当時チームメートだった汰木について「欧州でやるポテンシャルがある」とその実力を認める間柄。2人で手を合わせてハートマークをつくる仲睦まじい姿が明らかとなった。

ファンからは「相変わらず仲良いね」「2人の関係性大好き」「いい思い出出来たね」「今もつながりがあるなんて凄いですね！「ボーゆる仲良しコンビ」といったコメントが寄せられるなど元神戸コンビの再会は大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）