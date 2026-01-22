AirPods Pro 3¤Ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¤Î±½¡£¤¨¤Ã¡¢¥«¥á¥éÉÕ¤!?
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ó¥Ç¥â¿Ê²½¤ò¡£
¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª¤Þ¤À±½¤ÎÃÊ³¬¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢MacRumors¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯AirPods Pro 3¤Ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÈÇ¤¬ÅÐ¾ì¡£¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¡ÄÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¡Ä¤À¡Ä¤È¡©
¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡£²¿¤Ë»È¤¦¤ó¤¸¤ã¤¤¡©
¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈÍ½ÁÛ
¼Â¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤¹¤Ç¤ËÆ±ÍÍ¤Î¾ðÊó¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple¤Î¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥ß¥ó¥Á¡¼¡¦¥¯¥ª»á¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËApple¤ÏAirPods Pro 3¤Î¸å·Ñµ¡ÅÐ¾ì¤òÍ½ÁÛ¡£
ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤ÎÍÑÅÓ¤Ï¡¢¼ê¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼Ç§¼±¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Apple¤ÎVision Pro¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÂÎ¸³¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡£½¾Íè¤Î°µÎÏ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëÁàºî·Ï¤â°ì¿·¤µ¤ì¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼Áàºî¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥«¡¼¤âAirPods Pro 3¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¹â²Á¤Ê¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤¿Ì¤Íè¤Ê¤Î¡Ä¤«¡©
Pro 3¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê»Çä¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÏËÁÆ¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À±½¡£
È¯Çä»þ´ü¤âÉÔÌÀ¤Ç¤½¤ó¤Ê¥È¥ó¥Ç¥â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾å¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÈ¯Çä»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ9·î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£Ç¯¤ÎiPhone¤¿¤Á¤ÈÆ±»þ¤ËÅÐ¾ì¡ª¤¬²ÄÇ½À¹â¤á¤Ç¤¹¤«¤Í¡¼¡©
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎAirPods Pro 3¤âÊ»Çä¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¤¹¤°µÞ¤¤¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢Apple Vision Pro¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¾¯¤·¤À¤±³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£¤â¤·±½¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢ÂÎ¸³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
Source: MacRumors
GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ