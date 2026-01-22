HKT48¡¦ºäËÜ¤ê¤Î¡¡°ÛÎã¡È2ÅÙÌÜ¡ÉÂ´¶ÈÈ¯É½¡¡ºòÇ¯11·î¤ËÂ´¶È¸ø±éÍ½Äê¤â±ä´ü¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¿·ÆüÄø·è¤Þ¤ë
¡¡HKT48¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬22Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºäËÜ¤ê¤Î(23)¤ÎÂ´¶È¸ø±é(17LIVE HKT48·à¾ì)¤ª¤è¤Ó³èÆ°½ªÎ»Æü¤¬4·î19Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¡¢11·î15Æü¤Î·à¾ì¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢10·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¸½ºß¡¢·à¾ì¸ø±é¤ÎºÆ³«¤Ø¸þ¤±¤Æ±Ô°Õ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø±éÃæ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈºäËÜ¤ê¤Î¤È¤ÎÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò½¼Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡×¤È¤·¡¢³èÆ°½ªÎ»Æü¤ÈÂ´¶È¸ø±é¤òÇ¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºäËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ç²þ¤á¤ÆÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÂ´¶È¸ø±é¤ÎÆüÄø¤Ê¤É¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2002Ç¯6·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎºäËÜ¤Ï¡¢18Ç¯11·î¤Î·à¾ì¸ø±é¤Ç5´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡£21Ç¯12·î¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¾º³Ê¤ª¤è¤Ó¥Á¡¼¥àH½êÂ°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£