ºÇ¿·±Ô¤Î¥¥¯ºÏÇÝ»ÜÀß¤¬ÂçÊ¬»Ô¤Ë´°À®¡¡Áí¹©Èñ10²¯±ß¡¢Ç¯´Ö240ËüËÜ¤Î½Ð²ÙÌÜ»Ø¤¹
¥¥¯À¸»º¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î½Ð²ÙÎÌ¤ò¸Ø¤ëÂçÊ¬¸©Ë¸åÂçÌî»Ô¤Î´ë¶È¤¬¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ËºÏÇÝ»ÜÀß¤òÀßÃÖ¤·¡¢22Æü¡¢ÂçÊ¬»ÔÌò½ê¤Ç»ÔÄ¹¤Ë»ÜÀß¤Î´°À®¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¸åÂçÌî»Ô¤Ç¥¥¯¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤Ö¤ó¤´À¶Àî¡×¤Î¾®µ×ÊÝ¶³°ì¼ÒÄ¹¤é6¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ë¶È¤ÏÇ¯´Ö¤ª¤è¤½300ËüËÜ¤Î¥¥¯¤ò¼ç¤Ë´ØÅìÊýÌÌ¤Ë½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·Ð±Ä°ÂÄê¤ò¤Ï¤«¤í¤¦¤È¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÂçÊ¬»Ô²ìÍè¤Ë¥¹¥×¥ìー¥®¥¯¤ÎºÏÇÝÍÑ¤È°éÉÄÍÑ¤Î¥Ï¥¦¥¹¡¢¤½¤ì¤Ë½¸½Ð²ÙÃùÂ¢»ÜÀß¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áí»ö¶ÈÈñ¤Ï¤ª¤è¤½10²¯±ß¤Ç¡¢³°´Ñ¤Ï¹Å¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÇÂæÉ÷¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢ÄÌÇ¯¤Ç°ÂÄê¤·¤¿µ¤²¹¤ÇºÏÇÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤Ö¤ó¤´À¶Àî¡¦¾®µ×ÊÝ¶³°ì¼ÒÄ¹¡Ë¡ÖÂçÊ¬»Ô¤ÏË¸åÂçÌî»Ô¤È¤À¤¤¤Öµ¤¸õ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À½ÉÊ¤Î¤¹¤ßÊ¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¤¤Þ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥¯¤Ã¤Æ»ý¤Ä¤ó¤À¤Í¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¥¯¤Î¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤ë¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´°À®¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¡¢¥¹¥×¥ìー¥®¥¯¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»ºÌÜÉ¸¤Ï240ËüËÜ¡¢À¸»º³Û1²¯8ÀéËü±ß¤Î½Ð²Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£