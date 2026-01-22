Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡¢²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡Ö¿®Ç°¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤òÄ¾¤Ë³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡¾´ý´ý»Î¶åÃÊ¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬1·î22ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£86ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÏÆ±Æü¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¤ÎÅ·ºÍ¡×²ÃÆ£°ìÆó»°¶åÃÊ ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî
¡¡2016Ç¯12·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æÁïÂÀ»ÍÃÊ¡Ê¸½Ï»´§¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè30´üÎµ²¦Àï¥é¥ó¥¥ó¥°Àï¤ÇÂÐÀï¡£²ÃÆ£¶åÃÊ¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÇ¯¾¯´ý»Î¤È¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹´ý»Î¤Î¡È62ºÐº¹ÂÐ·è¡É¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï22Æü¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Îë¾Êó¤ËÂçÊÑ¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Â¤é¤«¤ËÅ·¤Ë¾¤¤µ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¾´ý³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ý»Î¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®Ç°¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤òÄ¾¤Ë³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿´¤è¤êÊ¿°Â¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¦ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë