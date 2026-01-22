車両は「FUSO」ブランドで展開予定！

2026年1月22日、三菱ふそうトラック・バスと台湾の鴻海科技集団（以下、フォックスコン）は、新たなバスメーカーを日本国内に共同設立することで合意しました。

新会社は2026年後半に設立される予定で、バスを専門に手掛けるメーカーとなります。車両は「FUSO」ブランドで国内外へ展開する計画で、従来の内燃機関を搭載するバスだけでなく、EVバスなどのZEV（ゼロ・エミッション車両）の市場投入を急ぐとしています。

また、新会社は神奈川県川崎市に本社を置き、開発・製造などの業務拠点は富山市にある「三菱ふそうバス製造」の工場となる見込みです。CEO（最高経営責任者）には、三菱ふそうトラック・バスのバス事業本部長を務める高羅克人氏が就任する予定です。

高羅氏は両社の合意に当たり、「新会社は、両社の企業文化を融合し、日本が誇るものづくりの精神と、フォックスコンの俊敏性および高い技術力を掛け合わせていきます」と発表しています。

また、三菱ふそうトラック・バスCEOのカール・デッペン氏も「（両社が）長年にわたり培ってきた豊富な経験と高度な技術的知見を融合することで、公共交通分野における最先端のソリューションを提供し、日本国内のみならず海外においても、持続可能な社会の実現に貢献してまいります」とコメント。フォックスコンの関 潤氏も「この取り組みにより、開発サイクルを大幅に短縮し、コスト効率を向上させることができます」と自信を示しています。