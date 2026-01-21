この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

やせたライギョの食欲が爆発！栄養満点の巨大マウスを一口で丸呑み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「やせたライギョにネズミを与えてみた結果…【やせすぎ雷魚154日目】」と題した動画を公開しました。やせ細った状態で保護されたライギョを太らせるため、栄養価の高い冷凍マウスを与える様子が収められています。



動画に登場するのは、投稿者が飼育しているライギョ。飼育を始めて154日目となり、体は少しずつ太ってきたものの、顔の肉付きはいまだ回復していないといいます。そこで投稿者は、より栄養価の高いエサとして冷凍マウスを用意しました。



水槽の前にマウスが差し出されると、視力が弱いながらも存在に気づいたライギョ。投稿者がピンセットでマウスを口元へ運ぶと、大きな口で勢いよく食いつきました。マウスを丸ごと咥えたライギョは、時間をかけてゆっくりと飲み込んでいきます。食事から約20分後、ようやくマウスを飲み込み終え、お腹が膨らんだ様子を見せました。満腹になったのか、2匹目のマウスには興味を示さなかったようです。



栄養満点のごはんをたいらげ、満足げなライギョの姿は、見る人に野生の力強さを感じさせます。