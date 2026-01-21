この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Metel珈琲のYouTubeチャンネルで「【DAISO】550円ケースで持ち運び用コーヒー器具を組んでみた」という動画を公開。視聴者からのリクエストに応え、ダイソーの550円の「キャンプギアケース」を使い、外出先で手軽に本格的なコーヒーを楽しむための器具一式を組む様子を紹介した。



動画で紹介されたのは、ダイソーで550円（税込）で販売されている「キャンプギアケース」。サイズは31cm×20cm×7.5cmで、ハードタイプのため中身をしっかり守れるのが特徴だ。メグさんは、このケースに外でコーヒーを淹れるための最小限の器具を収納していく。



メグさんが選んだのは、ドリッパーとタンブラーが一体になった「カフラーノ」、電動コーヒーミル、100円ショップで購入した豆ケースやフィルターケース、小型のスケール、そしてダイソーの細口ケトルといった品々。特に、ドリッパーとサーバーが一体となったカフラーノは、「淹れたあとにそのまま持ち運ぶことができる」ため、荷物を減らしたい外コーヒーに最適だと氏は語る。また、ダイソーのフィルターケースがキャンプギアケースに「すっごい綺麗にここに（ピッタリ）入った」と、シンデレラフィットする点も魅力として挙げた。ただし、お湯を沸かすためのケトルやシングルバーナー、ガス缶はサイズ的に入らないため、別途持ち運ぶ必要があるとした。



メグさんは、これらの器具を使って実際にコーヒーを抽出。コンパクトなセットでありながら、豆を挽くところからドリップまで、本格的なコーヒータイムを楽しめることを実証した。このダイソーのキャンプギアケースは、コーヒー器具だけでなく、裁縫道具や薬入れなど、さまざまな用途での活用も考えられるという。安価なアイテムを工夫して組み合わせ、自分だけのオリジナルセットを作るのも一興だろう。手軽に「外コーヒー」を始めてみたい人は、参考にしてみてはいかがだろうか。