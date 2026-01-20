確率を超えた展開は、時に感情が追いつかない。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月19日の第1試合でU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）とリーチ対決に発展。山の残りは瑞原1枚、堀が4枚と圧倒的に不利な状況から逆転のアガリを決めると、熱血実況・日吉辰哉（連盟）が思わず「情緒おかしくなる！」とパニック状態になった。

【映像】1枚 対 4枚 劣勢を跳ね返した瑞原明奈の一発ロンアガリ

確率に準じた打ち方をするのがセオリーでもある麻雀において、その確率をひっくり返す展開が度々起こるのがまた魅力の一つでもある。東3局、瑞原は1万3000点持ちのラス目。なんとか挽回しようとした配牌はマンズが1面子、ソウズでも1面子。さらに第1ツモで8索を引き、一盃口の手も見えるチャンス手だった。

しかしそのはるか先を走ったのが、3万3000点持ちの2着目で親番の堀。わずか6巡目にテンパイし、5・8索待ちでリーチを打つと、これが山に5枚残り。堀が連荘する可能性が大と、この時点では見られていた。

それでもここから瑞原が食い下がる。8巡目、堀のアガリ牌である5索を引いてテンパイ。待ちはドラ表示牌でもある3筒だが、迷わずリーチを選択した。しかしこれが山には残り1枚。しかもリーチしている堀以外の脇に流れた場合は、そうそう切られる牌でもない。瑞原1枚 対 堀4枚。瑞原にとっては厳しい展開が待ち受けると思われた。

ところが直後、堀が持ってきたのはラス牌の3筒。瑞原からロンの声がかかり、リーチ・一発・ドラの5200点（供託1000点）というカウンターのアガリを決めた。この展開には、実況・日吉が「3筒、一発！ウソ、ウソ、ウソ！今日、なんか変なことが起こってる。情緒がおかしくなる！」と絶叫。ファンも「展開がおもろすぎる」「こんなことありますか？」「なんで？？」「そんなことある」など盛り上がっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

