FIFAランク更新！日本は１つ下がって19位に。W杯での対戦国、３月に戦う英国勢の最新順位は？ アフリカ王者がジャンプアップ
国際サッカー連盟が１月20日（以降全て日本時間）、FIFAランキングを更新。森保一監督が率いる日本は順位を１つ下げ、19位になった。ただ、アジア首位の座はキープした。
前回の発表は12月22日で、それから今日まで森保ジャパンの試合は行なわれなかった。一方、１月19日に決勝が開催されたアフリカ・ネーションズカップを制したセネガルが19位から12位にジャンプアップ。準優勝のモロッコも11位から８位に上がった。
そのほか、日本がカタール・ワールドカップのグループステージで対戦するオランダは７位のまま、チュニジアは６つ下がって47位に。３月に親善試合で対戦するイングランドは４位のまま、スコットランドは２つ下がって38位になった。
最新の順位は以下の通り。
【FIFAランキング トップ20】
１位 スペイン
２位 アルゼンチン
３位 フランス
４位 イングランド
５位 ブラジル
６位 ポルトガル
７位 オランダ
８位 モロッコ
９位 ベルギー
10位 ドイツ
11位 クロアチア
12位 セネガル
13位 イタリア
14位 コロンビア
15位 アメリカ
16位 メキシコ
17位 ウルグアイ
18位 スイス
19位 日本
20位 イラン
【FIFAランキング アジアトップ５】
19位 日本
20位 イラン
22位 韓国
27位 オーストラリア
52位 ウズベキスタン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」【U-23アジア杯】
前回の発表は12月22日で、それから今日まで森保ジャパンの試合は行なわれなかった。一方、１月19日に決勝が開催されたアフリカ・ネーションズカップを制したセネガルが19位から12位にジャンプアップ。準優勝のモロッコも11位から８位に上がった。
最新の順位は以下の通り。
【FIFAランキング トップ20】
１位 スペイン
２位 アルゼンチン
３位 フランス
４位 イングランド
５位 ブラジル
６位 ポルトガル
７位 オランダ
８位 モロッコ
９位 ベルギー
10位 ドイツ
11位 クロアチア
12位 セネガル
13位 イタリア
14位 コロンビア
15位 アメリカ
16位 メキシコ
17位 ウルグアイ
18位 スイス
19位 日本
20位 イラン
【FIFAランキング アジアトップ５】
19位 日本
20位 イラン
22位 韓国
27位 オーストラリア
52位 ウズベキスタン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」【U-23アジア杯】