この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎「パレスチナの子がそう感じていると知るだけ」灘中入試問題の本質を解説、イデオロギー論争は的外れ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「灘中の国語の入試問題に『パレスチナ』の子どもの詩が出たことを、『極左』という意見も含めて、人間が代表されている。そして灘中の知性の高さ。」と題する動画を公開。最難関とされる灘中学校の入試でパレスチナの子どもの詩が扱われたことについて、その教育的意義を高く評価するとともに、「極左」といったイデオロギーに基づいた批判が的外れであると論じた。



動画で茂木氏は、まず灘中学校の入試問題がネット上で「さすがだ」という評価の一方で、「極左だ」という批判も受けている状況に言及。しかし、こうしたイデオロギー的な評価は「国語の問題の本質を理解していない」と指摘する。茂木氏によれば、国語の読解問題は「その文章に何が書かれているかを論理的に読み解く」能力を問うものであり、特定の思想を押し付けたり、内容への同意を求めたりするものではない。そのため、「トランプ大統領の文章でも、イスラエルの人の文章でもいい」と述べ、題材が何であれ、問われるのはあくまで客観的な読解力であると強調した。



さらに茂木氏は、灘中や開成、ラサールといったトップクラスの進学校は、小手先の受験テクニックに頼る教育をしていないと主張する。むしろ「じっくり本質的なことを考える」ことを重視しており、「毎日栄養ドリンク剤を飲むような」付け焼き刃の勉強では、本当の学力は伸びないと断じた。今回の出題も、そうした教育方針の表れであるとの見方を示す。



結論として茂木氏は、重要なのは「パレスチナの子どもたちが実際にそういう世界にいて、そう感じているんだということを知ること」であり、それこそが「リプレゼンテーション（代表）」の本質だと語る。その事実を受け止めた上でどう考えるかは個人の自由であり、イデオロギーで断じるのは短絡的だと批判。今回の灘中の出題を「さすがだ。心からリスペクトします」と称賛し、議論を通じて多様な声を受け止めることの重要性を説いて締めくくった。