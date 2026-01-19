連載完結を記念し、その10年間の歩みを振り返る！堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展

2014年より「週刊少年ジャンプ」で連載を開始し、世界中で愛され続ける漫画『僕のヒーローアカデミア』（通称：ヒロアカ）。

連載完結を記念し、その10年間の歩みを振り返る展覧会「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」が、ついに九州エリアへ初上陸します。

東京・大阪会場で大盛況を博した本展が、2026年4月11日(土)から6月14日(日)まで、福岡三越にて開催されます。

堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展

この展覧会では、作者・堀越耕平氏の執筆原稿を通して、主人公のデクこと緑谷出久をはじめとするキャラクターたちが紡いできた「みんなが最高のヒーローになった物語」の軌跡を追体験できます。

最大の見どころは、堀越氏全面協力のもと、過去最大規模で公開される貴重な制作資料の数々です。

圧倒的な画力と、原稿完成に至るまでの過程で生み出された展示品の数々は、ファン必見の内容となっています。

さらに、堀越氏自身による制作秘話や作品解説も併せて公開される予定です。

福岡会場から新発売！オリジナルグッズ

東京・大阪会場で販売された100点以上のオリジナルグッズに加え、福岡会場から新たに発売されるアイテムが登場します。

第1弾として発表されたのは、「アクリルキーホルダーコレクション【WORLD BEST HERO】」です。

世界人気投票「WORLD BEST HERO」にてTOP10にランクインしたキャラクターたちが、メダル風のデザインでグッズ化されました。

今後も追加グッズの発表が予定されています。

来場者特典

入場チケットまたは招待券で入場された方には、来場者特典として「タブロイド風ステッカー」がプレゼントされます。

作中の主人公・デクたちの激闘の瞬間を切り取ったデザインとなっており、全5種の中からランダムで1枚配布されます。

グッズ付チケット特典

数量限定で販売される「グッズ付チケット」には、特典として「コレクションカードセット」が付属します。

展覧会描きおろしキービジュアルを使用した、豪華ホロ加工のカードセットです。

台紙はA4サイズ（折りたたみ時）で、コレクション性の高い仕様となっています。

※グッズ付チケットはイープラスでのみの販売となり、会場での当日券販売はありません。

開催概要とチケット販売スケジュール

【開催概要】

会期：2026年4月11日(土)〜6月14日(日) ※会期中無休

開場時間：10:00〜19:30 (最終入場は19:00まで)

会場：福岡三越9F 三越ギャラリー

アクセス：西鉄福岡(天神)駅 直結

公式サイト：https://heroaca-ex-fuk.com/

【チケット販売について】

本展覧会は「前期日程」と「後期日程」で販売方法が異なります。

いずれの日程も、イープラス（WEB・アプリ）およびファミリーマート店頭にて先着順で販売されます。

■前期日程：4月11日(土)〜5月10日(日)

販売形式：全日日時指定制

発売日：2026年2月14日(土) 10:00〜

■後期日程：5月11日(月)〜6月14日(日)

販売形式：土日のみ日時指定制（平日は日時指定なし）

発売日：2026年4月29日(水・祝) 10:00〜

※平日分（日時指定なし）も同日より販売開始

連載完結後も熱気が高まる『ヒロアカ』の世界を、貴重な原画とともに体感できる絶好の機会です。

堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展 福岡会場の紹介でした。

