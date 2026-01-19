【第96話 (1)】 1月19日 公開

「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」

小学館は1月19日、倉田三ノ路氏、日向夏氏、しのとうこ氏らによるマンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第96話「向き不向き (1)」をサンデーうぇぶりにて公開した。

本作はとある大国の後宮に売り飛ばされた薬屋の少女・猫猫（マオマオ）が好奇心と正義心、そして薬屋の知識を使って謎を解いていくミステリー作品。第96話では、趙迂の見守りを任せていた左膳に、薬草の知識があることが判明。猫猫は彼を薬屋にするために勉強をさせる。

第96話「向き不向き (1)」のページ

【あらすじ】

誘拐された挙句、とある大国の後宮に売り飛ばされた薬屋の少女・猫猫（マオマオ）。年季が明けるまで大人しくしようと決めていた猫猫だったが、あるとき皇帝の子どもたちが次々と不審死することを知る。好奇心と少しばかりの正義心、そして薬屋の知識を使い、その謎を調べ始めてから猫猫の運命は大きく変わって…？ “なろう”発の大ヒット異色ミステリー、待望のコミカライズ登場です!!





（C）日向夏・しのとうこ／イマジカインフォス

（C）倉田三ノ路／小学館