Image: 株式会社UNOU

ここ数年で大手スポーツ自転車メーカーからも発売されるなど、自転車界隈では電動空気入れがどんどん登場中。労力も不要、軽量コンパクトでツーリングにも便利、空気圧だって自動調整とくれば使わない手はないのでは？

machi-yaに登場した「Tirepower E7」もそのひとつで、片手サイズで各種自転車からバイクやボールなどに対応しているタイプです。

おトクな期間限定セールとなっていたので、詳しく見ていきましょう。

電動で適正空気圧ぴったりに

Image: 株式会社UNOU

一般的なフロアポンプはそもそも自宅用。ツーリング時には手動ミニポンプがこれまでは一般的でしたが、とにかく時間も労力もかかるのが難点でした。

そんな課題をサクッと解決してくれるのが「Tirepower E7」をはじめとした電動ミニ空気入れ。本製品も145gとスマホぐらいの重量でサッと持ち運べます。

Image: 株式会社UNOU

ポケット運用はちょっと大げさですが、自転車移動が多い人はサドルバッグやサコッシュに入れておけばいざという時に便利ですね。

Image: 株式会社UNOU

本体がちょっと変わった形状なのは使いやすさのため。携帯型だからこそ使い勝手をしっかり意識しているのはグッドですね。最大気圧は120PSIまでとなっています。

空気圧調整が自動なのもメリット

Image: 株式会社UNOU

労力軽減だけでなく、正確な空気圧設定も電動タイプのメリット。ディスプレイで指定数値をセットすればあとは注入開始するだけ。センサーで検知しながら、不足もオーバーもなくぴったりまで入れてくれます。

マルチ対応ノズル

Image: 株式会社UNOU

バッテリー容量は1500mAh。フル充電時の一例として、ロードバイクのタイヤ（700×23C・80PSI）だと約7本を充填可能とのこと。

最近はもう少し太めで空気量も多いタイヤサイズが主流ですが、極太なMTBタイヤでなければ2〜4本はしっかり入れられそうですね。

Image: 株式会社UNOU

ノズルはママチャリなどに多い英式、ロードバイク等の高圧タイプに多い仏式、バイクやファット系タイヤに多い米式の3種に対応。手が届きにくい場合に助かる延長ホースも付属しています。

Image: 株式会社UNOU

充電はもちろんイマドキなUSB-C。モバイルバッテリーがあれば出先で充電が切れても復活させやすいですね。

サイクリングや自転車整備をちょっと快適にしたい人はぜひチェックしてみてください。

