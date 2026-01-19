「大事なことは…です」と伝えるときの英語表現 ---- The key thing is . . . や The point is . . . などのニュアンスをネイティブが解説　【ラジオビジネス英語】

重要なことを話すときに、「大事なのは…」「肝心なのは…」と切り出すと、相手も身を入れて聞いてくれるものです。気持ちの面で大切なこと、励ましの中での大切なことなど、いろいろなシーンでの表現を見てみましょう。

今回は「ラジオビジネス英語」2月号の「Lisa’s Expressions」から、「大事なことは…です」を伝える表現をご紹介します。

The important thing is . . .

The important thing is . . .（重要なのは…です。）



オールマイティに使える定番表現です。「これは覚えておいてください」というニュアンスがあります。

The important thing is to begin, even if you’re unsure how it’ll turn out.

（大事なのは、たとえどうなるかはわからなくても、始めることです）

The key thing is . . .

The key thing is . . .（肝心なのは…です。重要なのは…です。）



key thingは「鍵となる要のこと」という意味。実践的なことで「これが大事です」と説明したいときなどに役立つ言い方で、たとえば、何かのコツを教えたり、実務を説明したりする場面でよく使われます。

The key thing is to continue exercising every day.

（重要なのは、毎日エクササイズを続けることです。）

The crucial thing is . . .

The crucial thing is . . .（最も重要なのは…です。決定的に大事なのは…です。）



crucialはimportantよりも強い印象になります。「とりわけ大事なのは…」ということです。

The crucial thing is to lock your belongings.

（最も重要なのは、自分の持ち物に鍵をかけることです）

The (main) point is . . .

The (main) point is . . .（要点は…です。重要なのは…です。）



「いろいろあるけれど、要するにこれが大切なのです」といった意味を伝える言い回しで、論理的に説明するときによく用いられます。mainが入ると、要点をよりしぼって「何より大事なのは…」という感じになります。

The main point is that you need to get at least eight hours of sleep.

（肝心なのは、睡眠を少なくとも8時間とる必要があるということです）

What matters most is . . .

What matters most is . . .（いちばん大切なことは…です。）



感情や価値感など、気持ちが伴うときの表現です。What matters is . . .とも言いますが、mostがつくと「最も大事なのは…」と大切さが強調されます。

What matters most is that my son is happy.

（いちばん大切なのは、私の息子が幸せだということです）



What counts most is . . .

What counts most is . . .（いちばん大事なのは…です。）



努力を評価したり、励ましたり、慰めたりするときにしばしば登場する言い方です。これもmostのないWhat counts is . . .でも使います。



What counts most is that you crossed the finished line.

（いちばん大事なのは、あなたがゴールまで走り切ったということです）



What you need to remember is . . .

What you need to remember is . . .（あなたが覚えておくべきなのは…です。）



アドバイスや指示をしたり、注意を促したりするときに便利なひと言。大切な情報を選んで論理的に伝えている印象を与えます。

What you need to remember is that your passwords must be unguessable.

（覚えておくべきなのは、あなたのパスワードは推測されないものでなければいけないということです）



★相手に説明したあとで、「持ち帰ってほしい結論は…です」と言いたいときには？

The takeaway is . . .



「持ち帰ってほしい」、つまり「大事なことだから覚えておいてほしい」という意味で、フォーマルな場面でもカジュアルな場面でも使える言い方です。

客観的に言うときにはThe takeaway is . . .ですが、自分が学んだこととして言うときにはMy takeaway is . . .となります。

2番目の例文は、『天才バカボン』のパパの「これでいいのだ」から得た私の学びです。



The takeaway is that small efforts add up over time.

（覚えておいてほしい大事な点は、小さな努力が時間とともに積み重なっていくということです）

My takeaway is that I’m OK with what it is.

（私が学んだことは、私はこれでいい、ということです）





執筆者

リサ・ヴォート



アメリカ・ワシントン州出身。メリーランド州立大学で日本研究準学士、経営学学士を、テンプル大学大学院で TESOL(英語教育学)修士を取得。専門は英語教育、応用言語学。2007年度 NHKラジオ「ものしり英語塾」で講師を務める。現在、青山学院大学非常勤講師。また、写真家としても活躍している。『知ってる英単語で広がる英会話』『CD BOOK ネイティブ感覚で もっと伝わる日常英語』(ともにNHK出版)など著書多数。

※記事公開時点での情報です

■NHKテキスト ラジオビジネス英語 2026年2月号より