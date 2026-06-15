15日午後、和歌山市の国道で、三輪の普通乗用車が縁石に衝突し、乗っていた4歳の男の子が頭の骨を折り、意識不明の重体です。運転していた29歳の男性も肺挫傷などのケガをしています。 15日午後４時半頃、和歌山市西田井の国道24号の路上で、三輪の普通乗用車が縁石に衝突しました。この事故で、乗っていた4歳の男の子が頭の骨を折るなどして、意識不明の重体です。運転していた男性(29)も肺挫傷などのケガをしているということで