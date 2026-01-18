Aki、Ayaka、Haru、Kana、Kokone、Miyuの卒業メンバー6人によるパフォも

DeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」は18日、横浜市の関内ホールで「THE FINALS-diana2025-」を開催した。今季限りで卒業する“速すぎるチア”ことAkiらの“ラストダンス”に、ファンからは「ありがとう」などと感謝の大声援が響いた。

公演では卒業するAki、Ayaka、Haru、Kana、Kokone、Miyuの6人によるパフォーマンスも。挨拶ではAkiの目から涙がこぼれた。ラスト公演を終えると「メンバー全員でひとつになってやり遂げることができたので、本当に楽しかったのというのが感想です。踊りながら思い出が蘇って、最初の方から泣きそうでした。ファイナルズをメンバー全員でやりきれて、幸せなdiana人生でした」と万感の思いを明かした。

本拠地で2023年から始まったイニング間イベント「Hisenseハマスタバトル」でのガチすぎる勝負が話題を呼び、一気に人気も知名度もアップ。不動のアンカーを務めたAkiは凄まじい末脚で何度も逆転勝利をもたらし、象徴的な存在だった。改めて「5年間もdianaで活動できたことが本当にありがたいですし、素敵な5年間だったなと思います」と振り返った。

この日は2026年度の新メンバー6人もお披露目された。相川亮二監督からの「我々と勝利と掴み取っていきましょう」とのビデオメッセージに、19人のメンバーは表情を引き締めた。卒業するAkiは「本当に温かくて一生懸命で頼もしい後輩たちがたくさんいます。より進化し続けていってくれると思うので、自分自身も楽しみですし、ファンの皆さまも楽しみにしていただけたらと思います」と次世代に思いを託した。（Full-Count編集部）