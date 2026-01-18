K-POPボーイズグループCORTISが「Friend of the NBA」に就任…オールスター初出演へ

NBAと、HYBE（BTSなどを擁する韓国の大手エンターテインメント企業）傘下の音楽レーベルBIGHIT MUSICは、K-POPグループ「CORTIS」がアジア地域におけるNBAのセレブリティ・インフルエンサープログラム「Friends of the NBA」に起用されたことを発表した。

今回のコラボレーションは、5人組ボーイズグループであるCORTISとNBAがタッグを組み、スポーツと音楽の融合を表現する取り組み。NBAの試合やイベントへの参加をはじめ、オリジナルコンテンツの共同企画、NBAブランドのアパレルおよびマーチャンダイズの開発、リーグのプロモーション活動への参画など、多岐にわたる協業を行う予定となっている。

NBAはすでに、2026年NBAオールスターの一環として、現地2月12日（木）から2月15日（日）までアメリカ・ロサンゼルスのロサンゼルス・コンベンションセンターで開催されるファンイベント「NBA Crossover」に、CORTISが音楽パフォーマーとして参加することを発表。CORTISは2月12日のオープニングナイトにヘッドライナーとして出演し、NBAオールスターのステージでパフォーマンスを行う初のK-POPアーティストとなる。オールスター期間中の追加出演については、今後あらためて公表される予定だ。

CORTISは今回の起用について次のようにコメント。

「キャリアのこんなに早い段階で『Friends of the NBA』に参加できるとは想像もしていませんでした。常に枠にとらわれない表現を目指している僕たちにとって、NBAが持つ創造性や限界を押し広げるスピリットと、僕たちの音楽との間には自然なつながりを感じています。その情熱とエネルギーを音楽やパフォーマンスに込め、NBAを代表しながら、スポーツとカルチャーが融合したこのユニークなコラボレーションを通じてファンの皆さんとつながれることを心から楽しみにしています」

CORTISはデビューEPがBillboard 200で15位に初登場し、2025年デビューの新人グループとして唯一のランクインを果たした。リリース初月で1億回以上のストリーミング再生を記録し、TikTokとInstagramを合わせて1500万人を超えるフォロワーを獲得するなど、世界的に注目を集めている。Rolling Stone誌からは「2025年で最もクールなK-POPデビュー」と評価された。

NBAはこれまでも、BTSのSUGAをNBAアンバサダーに起用したほか、LE SSERAFIMやENHYPENを「Friends of the NBA」に迎えるなど、K-POPアーティストとの連携を拡大してきた。今回のCORTIS起用は、その関係性をさらに強化する新たな取り組みとなる。