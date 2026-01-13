この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【VIVANT】第２話ドラマ考察 全話完全解説！伏線回収 結末最終回予想」と題した動画を公開。2023年に放送され、社会現象を巻き起こしたドラマ『VIVANT』の第2話を振り返り、物語の重要な謎と伏線を解説した。



動画では、まず第2話のあらすじが紹介された。主人公の乃木（堺雅人）たちが日本大使館に逃げ込むも、バルカ警察に包囲される絶体絶命の状況から物語は始まる。この中で、警視庁公安部の野崎（阿部寛）は、謎の言葉「ヴィヴァン」が、日本語の「別班（BEPPAN）」を指している可能性に気づく。別班とは、政府非公認とされる自衛隊の諜報部隊のことである。この推理により、乃木が別班の一員ではないかという疑惑が深まっていく。



さらに、大使館からの脱出計画が警察に漏洩し、一行は失敗に追い込まれる。動画では、この裏切り者が日本大使の西岡であったことが明かされる。その後、ドラム（富栄ドラム）の機転で大使館を脱出した一行は国境越えを目指すが、薫（二階堂ふみ）が救助した少女ジャミーンが失踪。薫がジャミーンの捜索を優先したことで、計画は大きく狂い、一行は広大な砂漠をさまようことになる。



考察のポイントとして、動画では乃木の「もう一つの人格」に注目している。大使館内で職員のナジュムに挑発された際、乃木は瞬間的に荒々しい人格「F」をのぞかせる。この豹変は、乃木が単なる商社マンではないことを示唆する重要な伏線であると解説された。また、誤送金の背後にある謎の組織「テント」の存在も浮上。アリという人物を操るこの組織が、日本と何らかの関わりを持つことが示唆された。



第2話では、「ヴィヴァン」の正体に関する大きなヒントが提示されると同時に、乃木自身の謎や、彼を取り巻く国際的な陰謀の輪郭が明らかになった。大使館の裏切り、謎の組織「テント」、そして乃木の別人格など、多くの謎が提示され、物語はさらに複雑な様相を呈していく。