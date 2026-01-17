ゆるっと感がたまらん♡【セリア】大人がバッグに忍ばせたい「110円ポーチ」

大人が“可愛い”をさりげなく取り入れるなら、毎日使うポーチがおすすめです。【セリア】で見つけたプチプラポーチはゆるっとしたデザインが魅力で、バッグの中に入れておくだけで癒されそう。可愛さだけでなく使いやすさにも配慮された、大人にちょうどいいポーチを紹介します。

メッシュポケット付きで使いやすい！

【セリア】「nonbiri class ダブルファスナーポーチ」\110（税込）

見ているだけでほっこり癒されそうな、ゆるキャラ風のくま・うさぎが可愛いファスナーポーチ。やさしい絵柄と淡めカラーで、甘すぎず大人のバッグにもすっとなじみます。外側はメッシュポケット付きで、中が見えるのも使いやすいポイント。ナイロン素材で、コスメや充電ケーブルの収納におすすめです。

かため素材にマチ付きフォルムが◎

【セリア】「マチ付ポーチ ゆる線 くま & うさぎ柄」\110（税込）

くたっと寝そべっているくまが、なんとも愛らしいポーチ。かための素材とマチ付きフォルムで型崩れしにくく、中身を守ってくれそうです。ペンケースとして使うのもおすすめ。ファスナーの配色もさりげないアクセントに。

Writer：Anne.M