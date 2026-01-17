チャンネル登録者数104万人超の人気ユーチューバーでインフルエンサーのきりまる(28)が17日、公式チャンネルを更新。結婚を報告した。

きりまるは「【ご報告】きりまる、結婚します」と題した動画を投稿し、「いつも動画を見てくれているみんなに私から人生で1番大きな報告があります。きりまる、ついに結婚します」と伝えた。

お相手とは3年の交際を経て、昨年12月24日のクリスマスイブにプロポーズされたことを明かし、夫の人柄について「彼でもあり、私の仕事を1番理解してくれているパートナーでもあり、親友でもあり…。価値観も考え方も全然違うはずなのに、こんなにもぴったりはまる人いるんだみたいな」と明かし、「これ以上の人には一生出会えない。今の彼と結婚できて本当に幸せです」と喜びを噛みしめた。

きりまるは、ユーチューバー、インフルエンサー、モデルとして幅広く活躍。アパレル、コスメのプロデュース業も行っている。YouTubeチャンネルではメイク、ダイエット、恋愛などの動画を投稿しており、等身大の姿が同世代の女性から支持を得ている。