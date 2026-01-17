◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

櫻坂４６の武元唯衣（２３）が昨年の有馬記念で３連単を的中させた。滋賀県出身で祖父が元調教師、叔父が厩務員という筋金入りの競馬一家育ち。アイドル業の傍ら、２０２５年はスポーツ報知のＧ１予想企画に７回も登場し、一年の締めくくりにこれ以上ない結果まで出してくれた。

いつも取材は別の競馬記者が担当。私は現場に立ち会うだけなのだが、武元が毎回持参しているノートが気になっていた。今回の有馬が終わった直後、的中した喜びのコメントをもらうためのリモート取材で、どのような準備をしているのか聞く機会があった。

取材日が近づくと、データを見ながら自分の考えをまとめ、叔父に電話して「この視点は合ってるかな」と確認。取材を想定してプレゼンテーションし、長い時だと２時間程度、話し込んで突き詰めるという。

「最高の結果は最高の準備から生まれる」。どの世界でも共通するこの言葉を、彼女は体現してくれたと思う。以前、別のアイドルグループでマネジャー経験を持つ人に「あの子たちは松下さんが想像しているよりも忙しいかもしれません」と言われたことがある。新曲やライブに向けたレッスン、歌番組への出演に加えて、武元はソロでも２本のレギュラー番組を持つ。多忙な中、常に準備を怠らず私たちの企画と向き合ってくれたことには、頭が上がらない。

一方、最近の私は忙しさを言い訳に取材前の準備を雑にしがちだなと自省の念に駆られた。彼女の姿勢を見本に、２０２６年は丁寧に仕事に向き合いたい。（芸能担当・松下 大樹）

◆松下 大樹（まつした ひろき）２０２３年入社。同１０月から音楽担当。