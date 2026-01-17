【GUのピンク】が万能カラー！ 40・50代が今 → 春まで着たい「大本命アイテム」

ピンクはトレンドカラーとはいえ、40・50代にとっては可愛くなりすぎないか気になるところ。そこで今回は、【GU（ジーユー）】で販売中のミドル世代におすすめの「ピンクアイテム」に注目。今から春まで活躍してくれそうな本命トップスをピックアップします。淡めでやさしい色味は主張しすぎず、顔まわりを自然に明るく見せてくれそうなのが魅力。取り入れ方のヒントとして、スタッフさんの着こなしもあわせてチェックしてみて。

ツイード調で無理なく着映えが叶いそう

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

ツイード風の編地が、装いに奥行きを与えそうな一枚。淡くやさしいピンク色だから、40・50代でも甘くなりすぎず、顔まわりをふんわり明るく見せてくれそうです。ポケットやゴールドボタンがアクセントになり、装いに存在感をプラス。公式サイトによると「ジャケット感覚で着用できるほどよい厚み」とのことで、今から春先まで長く活躍してくれそうです。

カジュアルなジーンズも上品な印象に

ピンクカーデを肩の力を抜いて楽しみたいときは、ジーンズでカジュアルダウンするのもひとつの手。やさしい色味が顔まわりを明るく見せつつ、ツイード調の表面感とゴールドボタンのおかげでラフに転びすぎないのがポイントです。白トップス × ブルージーンズの定番コーデに重ねるだけで、春を先取りしたような軽やかさもプラス。40・50代でも気負わず取り入れられそうな、品のあるピンクコーデに仕上がっています。

楽ちんながら顔まわりがやさしく華やぐ

【GU】「スウェットライクニットオーバーサイズプルオーバー」\2,490（税込）

スウェットのようにラフに着られそうな、プルオーバー。無地でもやさしいピンクのおかげで顔まわりがぱっと明るく見え、自然な華やぎを添えてくれそうなのがポイントです。主張しすぎない色味だから、40・50代でも浮かずに取り入れ、上品な印象をキープできそう。ゆとりのある丸みシルエットで体のラインを拾いにくく、ロングシーズン活躍してくれそうです。

黒スカート & ブーツで甘くならないよう引き算を

スタッフさんが「淡めのお色で春先まで使える万能カラーです」とコメントする、淡いピンクのトップスがコーデ全体をふんわり明るく見せてくれています。シンプルなデザインのため、40・50代の装いにも馴染みやすそうなのがうれしいところ。ボトムは黒で引き締めることで、可愛くなりすぎず大人っぽい印象に。今の季節はブーツで足元を引き締め、春先はパンプスやローファーに替えるだけで軽やかに楽しめそうです。

