脳科学者・茂木健一郎氏が分析、トランプ氏へのノーベル賞メダル譲渡の背景にある「賞の本質」

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「トランプさんは、果たして、欲しくてたまらなかった「ノーベル平和賞」をもらったことになるのか？」と題した動画を公開。トランプ前米大統領がノーベル平和賞のメダルを譲り受けたというニュースを取り上げ、賞の本質とは何かについて独自の視点で論じた。



動画の冒頭で茂木氏は、トランプ氏がノーベル平和賞を強く望んでいたという背景に触れ、2025年の受賞者であるベネズエラの野党指導者マリア・コリーナ・マチャド氏が、ホワイトハウスでトランプ氏にメダルを渡したというニュースを紹介。その際の写真がホワイトハウスの公式Xアカウントから配信されたことにも言及し、一見すると奇妙なこの出来事の深層を探っていく。



茂木氏は、「賞そのものは譲れない」と述べ、賞の本質は受賞者の功績や人生の軌跡に対して与えられるものであり、メダルのような物質的な存在に宿るわけではないと主張する。アインシュタインが受賞したノーベル賞のメダルや、芥川賞の本賞である時計を例に挙げ、「その物自体には価値がないわけだよね」と解説。骨董市場で勲章が売買されている現実にも触れ、物質的なシンボルと栄誉そのものは切り離されるべきだと論じた。



その上で茂木氏は、トランプ氏がメダルを譲り受けて喜んでいる様子について、賞の本質を理解しているのか疑問を呈する。一方で、マチャド氏の行動については、ベネズエラの複雑な政治状況を鑑み、トランプ氏の支援を得るための戦略的な一手である可能性を指摘した。茂木氏は、最終的に「本当に意味があるのは、その人の人生の軌跡そのもの」であり、賞とはその活動を裏付けるものに過ぎないと結論づける。今回の出来事は、賞や栄誉の本当の意味を改めて問い直すきっかけになるのではないかと締めくくった。