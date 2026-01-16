この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「楽天ペイ改悪は時間の問題」ポイ活YouTuberが指摘する“見合わせ”の真意と今すぐやるべきこと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【結論】楽天ペイ改悪は時間の問題…！猶予期間中にやるべきこと」と題した動画を公開。一度は発表された楽天ペイのポイント還元率変更（改悪）が見合わせとなった件について、これは中止ではなく「延期」である可能性が高いと指摘し、ユーザーが今取るべき対策を解説した。



動画で同チャンネルは、2026年3月1日から楽天ペイの「楽天キャッシュ払い」におけるポイント還元率が、条件によって最大1.5%から最大1.0%に引き下げられる予定だったと説明。この発表は多くのユーザーから強い反発を呼び、その結果、楽天ペイは1月15日に「ポイント還元条件の一部変更の見合わせ」を発表するに至った。



しかし、同チャンネルはこの「見合わせ」という言葉の真意に注目。「事情を考慮して実行するのを一時的にやめて様子を見る」「今回は採用せず、時期を待つ」といった辞書的な意味を挙げ、今回の決定は改悪の「中止」ではなく、あくまで「延期」である可能性が高いと分析する。「いずれこの改悪は行われる可能性が高い」と述べ、ユーザーに注意を促した。



その上で、改悪までの猶予期間ができた今、ユーザーが取るべき行動として「今持っている楽天キャッシュは1.5%還元の内に楽天ペイで消化しておくのが良い」と提言。将来的に還元率が1.0%や0.5%に下がってしまう前に、高還元の恩恵を受けられるうちに使い切るべきだと主張した。また、Androidユーザー向けには、改悪が実施された後でも特定のチャージルートを経由することで、高い還元率を維持する方法も紹介している。



今回の決定はユーザーの声が反映された結果としつつも、いずれ訪れる改悪に備え、手持ちの楽天キャッシュの利用計画を見直すよう視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。