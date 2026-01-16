来週20日(火)以降は日本列島に強烈な寒波が襲来し、長く居座る見通しです。日本海側を中心に雪が降り続き、北陸から山陰にかけて警報級の大雪になる恐れがあります。交通機関や道路に影響がでる可能性があるため、こまめに最新の情報を確認してください。

明日17日(土)から18日(日)は北海道を中心に大雪に警戒

明日17日(土)から明後日18日(日)にかけては、北日本で低気圧の影響を受けそうです。

断続的に雪が降って、北海道の日本海側では大雪になる所があるでしょう。





明後日18日(日)18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、日本海側北部・南部 40センチ です。明日17日(土)と明後日18日(日)は大学入学共通テストの日でもあるため、交通機関を利用される際は雪による交通への影響に十分な注意が必要です。一方、関東から九州にかけては広く晴れて、季節外れの暖かさが続くでしょう。

来週20日(火)以降は強烈な寒波が襲来 日本海側は警報級大雪か

来週20日(火)ごろからは、強烈な寒波が襲来し、上空に長く居座る見通しです。21日(水)から23日(金)には、上空に今季最も強い寒気が流れ込むでしょう。上空1500m付近では、平地で雪の目安となる-6℃以下の寒気が日本列島をすっぽりと覆う見込みです。



20日(火)は東北や北海道で広く雪となり、北陸から山陰では雨の降る所が多くなりそうです。21日(水)になると北陸や山陰でも次第に雪へと変わり、平地でも積雪となる所があるでしょう。寒気の程度によっては、警報レベルの大雪になる可能性もあります。また、風も強まり、吹雪く所があるでしょう。今回の寒気は一時的なものではなく、数日続くとみられます。積雪がさらに増える所もあるため、今のうちにできる事前の備えをしておきましょう。



今年2026年は年明けに山陽道で大規模な立ち往生が発生するなど、交通への影響が出た所もあります。万が一に備えて、雪道を運転する予定がある方は、毛布や飲食物、簡易トイレなどといった持ち物を確認しておくと良さそうです。

来週21日(水)以降は真冬でもめったにない凍てつく寒さが続く

今日16日(金)、暖かかった東北南部から九州では、明日17日(土)も季節外れの暖かさが続きそうです。明後日18日(日)から20日(火)にかけても、平年より気温が高いでしょう。



ただ、その先の気温の変動はかなり大きくなります。強い寒気の流れ込みに伴って、21日(水)以降は各地で厳しい寒さとなるでしょう。最高気温は、東日本・西日本でも10℃に届かない日が続きそうです。



20日(火)は二十四節季の「大寒」で、一年で最も寒さが厳しくなるころです。この真冬の時期でもめったにないレベルの厳しい寒さに見舞われるでしょう。万全の寒さ対策で、体調管理には十分注意をしてお過ごしください。