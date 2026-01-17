この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【新型フォレスター･新型RAV4･新型エクストレイル】支払総額はほぼ同じ? フォレスターで草津温泉まで高速試乗! アイサイトXのすごい機能! S:HEVハイブリッドの加速と静粛性は?【車旅 群馬県】」と題した動画を公開。自身の愛車であるスバル・フォレスターで、雪道を求めて群馬県の草津温泉を目指す様子をレビューしている。



今回の車旅は、以前に雪道を求めて福島県へ向かったものの雪がなかったため、その「雪辱を果たしたい」というリベンジ企画であるとワンソクTube氏は語る。目的地は埼玉から比較的近い雪どころとして草津温泉を選定。片道約172kmの道のりを、フォレスターのS:HEV（ストロングハイブリッド）の燃費や高速走行性能、そして先進運転支援システム「アイサイトX」の実力を検証しながら進んでいく。



高速道路での合流時には、フル加速を試す場面も。ワンソクTube氏は、加速感自体はそれほどないとしながらも、「とにかく静か‼︎」とその静粛性の高さを評価。水平対向エンジンとモーターを組み合わせたS:HEVの滑らかで静かな走行性能は、このクルマの大きな魅力であると指摘した。



また、高速巡航ではアイサイトXの性能を詳解。「車線維持の精度が高い」ことに加え、周囲の車両をモニターして安全なタイミングで車線変更をアシストする機能などを紹介し、「長距離を走っても体の疲労が楽」とその利点を強調した。



動画の終盤では、目的地の草津温泉に到着。見事に雪景色が広がる様子が収められており、雪道走行の目的も達成された。静粛性の高い走りやアイサイトXによる運転負荷の軽減は、長距離ドライブを楽しむ上で大きなアドバンテージとなり、同価格帯のライバルと比較検討する際の重要な評価軸となりそうだ。