部下にシャンパングラスを投げつけるなどしたとして、暴行罪に問われたタレントのデヴィ夫人ことデヴィ・スカルノ被告（８６）の初公判が２３日、東京地裁（戸苅左近裁判官）であった。デヴィ被告側は罪状認否で「積極的に争うことはしません」などと起訴事実を認めた。デヴィ被告は被告人質問で「私は瞬間湯沸かし器のように、すぐにカッとしてしまうところがあり、反射的に物を投げてしまった。大人げなかったと反省している