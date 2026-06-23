2月20日より劇場公開していたNetflixのオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』が18日に終映し、観客動員数134万人、興収27億円を突破した。1週間限定上映として19館で劇場公開された作品だが大反響を受け、その後100館以上で公開となり、Netflixで先行配信を行った作品としては異例の記録となった。【画像】異例の大ヒット！公開された『超かぐや姫！』の名場面カット同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつ