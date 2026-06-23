俳優・大地真央（７０）が映画「免許返納！？」で、２０年ぶりに舘ひろし（７６）と共演した。主演の舘が演じるスター俳優・南条弘と旧知の仲の大御所俳優役で、宝塚歌劇団時代の後輩だった真矢ミキ（６２）とは初共演。このほど、デイリースポーツのインタビューに応じ、舘や真矢への思い、今もなお輝きを放ち続ける秘訣（ひけつ）などを語った。舘とは２００６年のＮＨＫ大河ドラマ「功名が辻」以来、２０年ぶりの共演となっ