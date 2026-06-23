自身の事務所の女性従業員にシャンパングラスなどを投げつけたなどとして暴行の罪に問われたタレントの「デヴィ夫人」、本名、デヴィ・スカルノ被告の初公判が行われ、デヴィ被告は認否を明らかにせず、弁護人が「記憶にあいまいなところはあるが、積極的に否認する趣旨ではない」と主張して、起訴内容をおおむね認めました。タレントの「デヴィ夫人」、本名、デヴィ・スカルノ被告（86）は、東京・渋谷区の飲食店で去年2月、自身