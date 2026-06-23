公明党が、立憲民主党を支援する産業別労働組合（産別）に対し、中道改革連合も含めた3党の合流に支障が出るのであれば、党名にはこだわらない考えを伝えていたことが分かった。FNNの取材に対し、複数の関係者が明らかにした。公明の西田幹事長は、公明出身で中道の斉藤前共同代表とともに立憲を支援する各産別を回るなど、水面下での意見交換を重ねてきた。複数の関係者によると、公明側は産別の幹部に対し、3党の合流に支障が出