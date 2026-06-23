7月24日スタートのテレビ東京系ドラマ「リーガルビートー逆転の法廷ー」では、俳優の鈴鹿央士（26）がラップを武器とする吃音症の新人弁護士役でゴールデン帯連続ドラマに単独初主演を果たすが、その先輩役で俳優の稲垣吾郎（52）と女優の小雪（49）が出演することが発表された。嵐は活動再開可能だが、SMAPは無理…大団円フィナーレの影で上がる“中居正広の所業”を残念がる声稲垣と小雪は、稲垣主演のTBS系ドラマ「佐々木夫