サッカー「FIFAワールドカップ」北中米大会・1次リーグのグループF第2戦で、チュニジアを4-0で下した日本代表「サムライブルー」。決勝トーナメント進出をかけて戦った両国への健闘ムードをぶち壊す“画像”が投稿された。【写真】「無礼すぎる」世界中のファンを怒らせた、日本とチュニアジアの“風刺”画像6月22日にアメリカのスポーツ専門メディア『ブリーチャーリポート』が、公式インスタグラムで【ワールドカップ史上で