恋人候補の人の部屋に初めて遊びに行ったとき、理解できない趣味にドン引きして一気に冷めてしまうのはありがちな話かもしれない。投稿を寄せた埼玉県の40代男性（年収550万円）は、「もう30年くらい前の話です」と前置きしつつ、専門学校時代に経験した苦い思い出を明かしてくれた。当時、彼女に振られて落ち込んでいた男性を見かねて、クラスメイトの女性が地元の友人A子さんを紹介してくれたという。事前に見たプリクラ通り、実