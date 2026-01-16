¹â¹»Áª¼ê¸¢ÆÀÅÀ²¦³ÍÆÀ¤Ç¡È½¢³è¡ÉÀ®¸ù!¿ÀÂ¼³Ø±àFWÆü¹â¸µ¤ÎRBÂçµÜÆþÃÄ¤¬ÆâÄê!!
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï16Æü¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤ÎFWÆü¹â¸µ¤Î¿·²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æü¹â¤ÏµÜºê¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£ÀèÆü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï7ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¡È½¢³è¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿Âç²ñ¤ÇÂç³èÌö¤ò¤ß¤»¤Æ¡¢Â´¶È¸å¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òÄÏ¤ó¤À¡£¿ÈÄ¹165cm¡¢ÂÎ½Å63kg¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡ÖÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤ÁËº¤ì¤º¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤È·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¡¢¸¬µõ¤µ¤òËº¤ì¤º¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¹â¤ÏµÜºê¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£ÀèÆü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï7ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¡È½¢³è¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿Âç²ñ¤ÇÂç³èÌö¤ò¤ß¤»¤Æ¡¢Â´¶È¸å¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òÄÏ¤ó¤À¡£¿ÈÄ¹165cm¡¢ÂÎ½Å63kg¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡ÖÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤ÁËº¤ì¤º¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤È·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¡¢¸¬µõ¤µ¤òËº¤ì¤º¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£