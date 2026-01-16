¡ÔÎ¯ÀÊ¤ÇÌÜ·â¾ðÊóÂ¿¿ô¡ÕÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Ë¡¢NHK¤ÇÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤ÎÀëÅÁ¤â
¡¡¤â¤Ï¤ä¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÈÎ¯ÀÊ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡É¡Èº½¤«¤Ö¤ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêËÐÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ëNHK¤ÇÆ²¡¹¤ÈÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿ÇÐÍ¥
¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚÉ¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÃøÌ¾¿Í¡¦·ÝÇ½¿Í¡¦ÍÌ¾¿Í¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß±ÇÁü¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Çµ»ö²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÚÉ¶Á°¤ÎÎ¯ÀÊ¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬¥º¥é¥ê
¡Ö¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤äÇÐÍ¥¤ÎÀ¾²¬ÆÁÇÏ¤Ë¹â¶¶¹î¼Â¤Ë»³¸ý¤¤¤º¤ß¡¢¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Î¤ª»Ñ¤¬Ï¢ÆüÌÜ·â¤µ¤ì¡¢µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬ºÂ¤ëÀÊ¤Ï¡¢Î¯ÀÊ¡Ê¤¿¤Þ¤ê¤»¤¡Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëº½¤«¤Ö¤êÀÊ¤È¤¤¤¦ÅÚÉ¶²¼¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÅÚÉ¶Á°¡×¤ÈÉ½µ¡Ë¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¡£µ»ö¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÀëÅÁ¤Ç¤¹¤è¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¹¥³Ñ²È¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´´Éô¡£Åìµþ¾ì½ê¤Ç¤ÏÉ¬¤º»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ä»³¸ý¤¤¤º¤ß¡¢º°ÌîÈþº»»Ò¡Ê²£¹Ë¿³µÄ°÷¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Ï¡¢ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¹¥³Ñ²È¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤¬ºÂ¤ëÀÊ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°Ý»ý°÷ÀÊ¤È¤¤¤¦Î¯ÀÊ¤Ç¡¢¡Ö°Ý»ý°÷¤ÏÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤äË¡¿Í¡¢¸å±ç²ñ¤Ê¤É¤¬°Ý»ý°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¿Í¤Ï¤½¤Î¤É¤ì¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÍÎÏÎÏ»Î¤Î¸å±ç²ñ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡·ÝÇ½¿Í¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÊó¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡£ÍýÍ³¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¼èºà¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¹ç´Ö¤ËÎ¯ÀÊ¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»£±Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿2³¬¤Ë¤â¥«¥á¥é¥Þ¥óÀÊ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·ÝÇ½¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¡£
¡ÖÎ¾¹ñ¤Î¾ì¹çÎ¯ÀÊ¤Ï300ÀÊ¤È¤µ¤Û¤É¹¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤¹¤°Á´ÂÎ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡·ÝÇ½¿Í¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ìµ»ö²½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï»þÀÞ¡Ö±£¤·»£¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥®¥ã¥éÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÈãÈ½¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ö¤ªÌç°ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤½¤¦Âà¤±¤ë¤Î¤ÏÁêËÐ¹¥¤¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤À¡£
¡ÖÁêËÐ¶½¹Ô¤Ï¡ØÁêËÐ¶¥µ»´ÑÀï·ÀÌóÌó´¾¡Ù¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¤µ¤ì¡¢°Ý»ý°÷¤¬ÁêËÐ¶¥µ»¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦ºÝ¤â¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¶Ø»ß»ö¹à¤äÃí°Õ»ö¹à¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤êÀÊ¤Ç¤Ï°û¿©¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥«¥á¥é¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Á¤ç¤³¤Ã¤È»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ÎÃæ¤Ë¡Ø±ÇÁü¼ýÏ¿µÚ¤ÓÃæ·Ñ¤Ë¤Ä¤¤ªµÒÍÍ¤¬±Ç¤ê¹þ¤à¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î¯ÀÊ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï·ÝÇ½¿Í¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢±Ç¤ê¹þ¤à¤³¤È¤òÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶¹î¼Â¤Ï¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù·ü¾Þ»ë»¡
¡¡Á°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²áµî¡¢±Ç¤ê¹þ¤ß¤òµ»ö²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤Î·ÝÇ½¿ÍÊÂ¤Ó¤Ë¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â·ÝÇ½¿Í¤¬ÁêËÐ´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ï¡¢¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹¥°ÕÅª¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ö¤Ò¤ÈÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢µ»ö¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤âÊÑÁõ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡ÊÀè½Ð¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´´Éô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢3ÆüÌÜ¡Ê13Æü¡Ë¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¹â¶¶¹î¼Â¤Ï¡¢½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬¤³¤Î½é¾ì½ê¤Ç·ü¾Þ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö¡È¥¶¥Ã¥³¥¯¡É¤Î¼¼Ä¹¡¦¸ÅÄ®ËºîÌò¡¡¹â¶¶¹î¼Â¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¸ø¼°X¤¬¡ÈÀëÅÁ¥Ä¥¤¡¼¥È¡É¡£¹â¶¶¤¬ÅÚÉ¶¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿ÉÕ¤¤À¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ä¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤ÎÂçÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÎ¯ÀÊ¤ËÃ¯¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤Ï¡¢ÁêËÐ´ÑÀï¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢»£¤é¤ì¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÀëÅÁ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥¿¡¼¡¦±é·ÝÉ¾ÏÀ²È
¿·Ê¹¼ÒÊ¸²½Éôµ¼Ô¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Îµ¼Ô¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£Ê¸²½Ä£·Ý½ÑÁª¾©¡¢ÀõÁð·ÝÇ½Âç¾Þ¡¢²Ö·Á±é·ÝÂç¾Þ¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ÂæÅì¶è¼çºÅ¡Ø¹¾¸Í¤Þ¤Á¤¿¤¤¤È¤¦·Ý³Úº×¡Ù¡ÊÌ¾ÍÀ¸ÜÌä¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ë¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£1·î20Æü¤Ë±é·Ý¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¿·´©¡ØÍî¸ì²È¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡Ù¡Ê¤Ú¤ê¤«¤ó¼Ò¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£